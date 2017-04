Quan chức quân đội Syria cho biết liên quân do Mỹ lãnh đạo đã tấn công một kho chứa vũ khí hóa học của IS ở Deir er-Zor (Syria) khiến khí độc tỏa ra trên diện rộng, làm hàng trăm người thiệt mạng.

Tờ Sputnik News dẫn lời Bộ Quốc phòng Syria cho biết vụ tấn công xảy ra hôm qua (12/4) tại Deir er-Zor (Syria).

Theo mô tả, các máy bay phản lực thuộc liên quân do Mỹ lãnh đạo đã tấn công một kho chứa vũ khí hóa học của IS ở Deir er-Zor vào khoảng 17h30 đến 17h50 (giờ địa phương). Đây được cho là nơi tập trung nhiều chiến binh IS có quốc tịch nước ngoài.

“Đầu tiên, một đám khói trắng tỏa ra, sau đó là khói vàng. Điều này cho thấy sự hiện diện của một số lượng lớn các chất độc hại. Khu vực này bao trùm trong lửa đến tận 22h30’ cùng ngày” – tờ RIA Novosti trích tuyên bố của quân đội Syria.

Cuộc tấn công được cho là đã khiến hàng trăm người thiệt mạng vì dính độc, trong đó có cả dân thường.

“Đây là minh chứng cho thấy lực lượng IS và al-Nusra sở hữu vũ khí hóa học và có khả năng thu thập, sử dụng và vận chuyển nó”, tuyên bố nhấn mạnh.

Trước đó, vào ngày 4/4, một vụ tấn công bằng vũ khí hóa học đã xảy ra tại thị trấn của phe nổi dậy Khan Sheikhoun, tỉnh Idlib (tây bắc Syria), khiến hơn 80 người thiệt mạng.

Vụ tấn công mới nhất xảy ra giữa lúc cuộc chiến chống vũ khí hóa học đang ở trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng, và Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson vừa có chuyến thăm Moscow để tìm kiếm một giải pháp hòa bình giữa Nga và Mỹ sau vụ chính quyền Tổng thống Trump phóng 59 tên lửa Tomahawk nhằm vào Syria.