TPO - Apple Inc. đã ký kết với một nhà sản xuất xe hơi nhỏ Hertz Global Holdings Inc. để thử nghiệm công nghệ xe tự lái, một thỏa thuận đã gây được tiếng vang lớn hơn cả những thảo thuẩn giữa các đối thủ cạnh tranh như Alphabet Inc. và Avis Budget Group Inc.

Ảnh: Bloomberg Phát ngôn viên của Apple đã từ chối bình luận, còn đại diện của Hertz cũng không trả lời bất cứ câu hỏi nào từ dư luận. Theo thông tin Boomberg có được hồi đầu năm, một nửa tá xe đã thử nghiệm công nghệ tự điều khiển của Apple trên các tuyến đường hỗn hợp thông dụng và xung quanh khu vực vịnh San Francisco trong ít nhất một năm. Tuy nhiên, dự án xe hơi của Apple cũng tồn tại những vấn đề riêng trong năm qua. Sau khi tăng chi phí và nhân công, cựu giám đốc điều hành Bob Mansfield đã được bổ nhiệm làm trưởng nhóm Project Titan. Ông quyết định tiết chế lại tham vọng của dự án bằng việc cắt giảm nhân viên và tập trung phát triển một hệ thống lái tự động hoàn thiện,hơn là dàn trải đầu tư chế tạo một chiếc xe hơi toàn bộ. Giám đốc điều hành Tim Cook trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg Television vào đầu tháng này đã thừa nhận rằng việc thay đổi như vậy thực sự đã giúp Apple tập trung mọi nỗ lực vào tham vọng xây dựng công nghệ ô tô tự động của Apple.

Theo Bloomberg