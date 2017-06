Theo Văn phòng Cảnh sát trưởng Washington (Mỹ), một bé trai 2 tuổi đã tử vong sau khi bị bỏ quên ở ghế sau xe ô tô giữa trời nắng nóng tại Winchester Hills gần St. George cuối tuần qua. Nhiệt độ ngoài trời khi đó khoảng hơn 41 độ C.

Dựa theo thông tin do các nhân chứng và gia đình cung cấp, các nhân viên điều tra cho rằng bé trai xấu số đã ở trong xe ít nhất 6 tiếng đồng hồ. Vụ việc xảy ra khi các gia đình tham gia một cuộc gặp mặt hơn 5 gia đình và có khoảng 25-30 trẻ em. Các gia đình đã tới St. George bằng nhiều phương tiện khác nhau. Khi quay trở về Winchester Hills, các ông bố bà mẹ chuẩn bị cho một “cuộc gặp tôn giáo” tại St. George.

“Có lẽ đứa trẻ đã ngủ trên đường về và không được đưa ra khỏi xe cùng người lớn và những đứa trẻ khác. Người lớn đã không nhận ra sự vắng mặt của em, do đang chuẩn bị cho cuộc gặp sắp tới. Khi các thành viên lớn trong gia đình trở về nhà, họ mới phát hiện ra sự vắng mặt của em và bắt đầu tìm kiếm trong nhà cũng như khu vực xung quanh; cuối cùng người cha tìm thấy con trai đã tử vong trong xe ô tô.”

Các nhà điều tra gọi vụ việc này là “một tai nạn bi thảm”.

Theo tổ chức phi lợi nhận kidsandcars.org, kể từ năm 1990 đến nay, tại Mỹ đã có hơn 800 trẻ em tử vong do sốc nhiệt bên trong xe hơi đỗ dưới trời nắng. Chỉ tính riêng nửa đầu năm 2017, đã có 12 trẻ em thiệt mạng. Con số thống kê không bao gồm trường hợp bé trai 2 tuổi thiệt mạng tại St. George này và trường hợp một người phụ nữ Texas mới đây bị bắt vì đã bỏ lại con gái 2 tuổi và con trai 16 tháng trong chiếc xe hơi dưới trời nắng nóng để "dạy" chúng một bài học. Cả 2 đứa trẻ sau đó đều đã tử vong.

Theo kidsandcars.org, tiểu bang Utah của Mỹ có 10 trẻ em bị đột quỵ tử vong do nắng nóng sau khi bị bỏ lại trong xe hơi vào năm 2013. Tính trên toàn nước Mỹ có 716 trường hợp tử vong, Texas là tiểu bang đứng đầu với 100 ca tử vong.

Hồi đầu tháng 6, một số nghị sĩ đã đề xuất thực thi Đạo luật “Hot Cars Act” để tất cả xe ô tô phải có thiết bị cảnh báo, nhằm ngăn chặn những thảm kịch tương tự.

Theo trang Kids and Cars, hiện có ít nhất 4 thiết bị cảnh báo như vậy đã có mặt trên thị trường. Một trong số đó có tên Sensorsafe (Cảm ứng an toàn), được thiết kế để người lái xe biết rằng vẫn còn có trẻ em ngồi trên xe khi tắt máy.

General Motors (GM) cũng đã phát triển hệ thống “Rear Seat Reminder” nhằm nhắc nhở người lái xe kiểm tra ghế sau trước khi họ rời khỏi xe trong những trường hợp nhất định. Tính năng này được kích hoạt khi cửa xe được mở và đóng trong vòng 10 phút trước khi xe được khởi động, hoặc nếu chúng được mở và đóng khi xe đang chạy.

Một sản phẩm khác có tên gọi Driver's Little Helper (Phụ tá nhỏ của lái xe) là một thiết bị giám sát ghế ngồi đồng bộ với điện thoại thông minh của bạn để cung cấp các thông tin chi tiết về sự an toàn và thoải mái của trẻ em khi ngồi trong xe hơi. Thiết bị sẽ nhắc nhở tài xế thời điểm trẻ em bị quá nóng, quá lạnh, khi chúng không ngồi vào ghế hay thời điểm để đưa trẻ em ra khỏi xe.

Một ứng dụng nữa là Waze, được thiết kế để nhắc nhở tài xế kiểm tra ghế sau xe khi họ đến điểm đích.

Kidsandcars.org khuyến cáo các bậc phụ huynh luôn nhìn lại ghế sau trước khi rời khỏi xe. Để có được thói quen đó, trang web này gợi ý các bậc phụ huynh hãy để ở ghế sau ví hoặc túi xách mà họ cần phải lấy để đi làm hoặc ra khỏi xe.

Thậm chí, trang web Parents Central còn khuyến cáo tài xế nên giữ một con thú nhồi bông hoặc một vật lưu niệm khác tại ghế ngồi trẻ em trong xe trong trường hợp chiếc ghế đó không có người, và chuyển nó lên phía trước để nhắc nhở đã có trẻ em ngồi ở ghế sau. Trang web cũng lưu ý, “thậm chí khi nhiệt độ bên ngoài là 15,5 độ C thì nhiệt độ trong xe đã có thể lên đến 43,3 độ C. Trẻ em có thể tử vong khi nhiệt độ cơ thể lên 41,6 độ C.”

Các bác sỹ cho biết, đột quỵ có thể xảy ra khi thân nhiệt vượt quá 40 độ C, và cơ chế điều nhiệt cơ thể của trẻ em nhanh gấp 3-5 lần so với người lớn. Vì thế, các chuyên gia an toàn đánh giá, việc hạ cửa xe sổ xe trong trường hợp này rất ít hiệu quả.

Các chuyên gia cũng khuyên mọi người nên nhìn vào bên trong các xe ô tô xung quanh mỗi khi đỗ xe để có thể sớm phát hiện các trường hợp nhà khác bỏ quên trẻ nhỏ trong xe.