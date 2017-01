Lực lượng tấn công tàu ngầm của Đức Quốc xã thường có phiên hiệu U - viết tắt của U-boat. U-boat là tàu chiến hoạt động chủ yếu trên mặt biển, nó có thể lặn dưới nước trong một thời gian nhất định- chủ yếu khi tấn công hay tránh sự phát hiện của tàu đối phương cũng như để tránh thời tiết xấu.

Tàu chở dầu Dixie Arrow bị tàu ngầm U-71 của Đức bắn chìm ngoài khơi Bắc Carolina vào ngày 26-3-1942.

U-boat chỉ có thể di chuyển gần 100 km dưới mặt biển sau đó phải nổi lên để nạp thêm không khí. Nó thường tấn công các tàu đối phương bằng hệ thống súng gắn trên boong khi nổi. Tàu ngầm này được trang bị 15 ngư lôi và được phóng với vận tốc 48 km/ giờ. Các chuyên gia quân sự đánh giá U-boat là một trong những tàu chiến hiệu quả và hoạt động trên biển tốt nhất.

Ngày 19-1-1942, chiếc U-576 đã đột nhập vùng biển của nước Mỹ, phóng ngư lôi đánh chìm chiếc tàu chở hàng dài hơn 100m của Mỹ khiến 44 thủy thủ thiệt mạng, chỉ 3 người may mắn sống sót. Vài giờ sau, U-576 tiếp tục tấn công 2 tàu chở hàng khác. Trong vòng 6 tháng sau đó, dọc khu vực bờ biển phía đông nước Mỹ và Vịnh Mexico, ít nhất 65 chiếc U-boat khác nhau của Đức đã tấn công các tàu thương mại của Mỹ và Anh.

Tính đến tháng 7-1942, 397 tàu hàng bị đánh đắm hay hư hại, hơn 5.000 người thiệt mạng. Phần lớn vụ tấn công tập trung ở khu vực Outer Banks tại Bắc Carolina, nơi có nhiều tàu thuyền. Quá nhiều tàu bị tấn công đến mức vào thời điểm đó, khu vực biển gần Cape Hatteras được gọi là "Giao điểm ngư lôi".

Chính quyền Mỹ vì không muốn người dân hoang mang, do đó thông tin về các vụ tấn công của tàu ngầm Đức không được tiết lộ vì lý do an ninh quốc gia. Tuy vậy, người dân ở khu vực này biết điều này. Dù gần như mỗi ngày đều có tàu hàng bị tấn công, Hải quân và Lực lượng tuần duyên bờ biển cùng máy bay của Không quân Mỹ phải tăng cường hoạt động để cảnh giới và phản công.

Các khinh khí cầu đảm trách nhiệm vụ tìm kiếm U-boat từ trên không trong khi tàu thuyền dân sự có radio thu phát được cử đi tuần tra và quấy rối tàu chiến của Đức. Quân đội Mỹ đã xây dựng các trạm bí mật theo dõi và bắt tín hiệu từ tàu ngầm ở nhiều địa điểm để phát hiện U-boat. Nhiều người dân nói họ từng phải dán băng dính đen vào đèn pha xe hơi nhằm ngăn các tàu ngầm của Đức lợi dụng ánh đèn để tìm đường đi trong đêm tối.

Ngày 14-4-1942, một tàu ngầm đầu tiên của Đức Quốc xã bị đánh chìm sau khi đụng độ với Hải quân Mỹ tại vùng biển nước này. Trong vài tháng sau đó, thêm 3 U-boat bị đánh chìm dọc bờ biển Bắc Carolina. Đến tháng 7-1942, lực lượng tàu ngầm Đức bắt đầu hoạt động dè chừng rồi chúng chuyển phạm vi hoạt động sang phía bắc Đại Tây Dương và Địa Trung Hải.