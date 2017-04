Sáng 11/4 ( giờ Việt Nam), tại Đại học Columbia ở New York, giải thưởng Pulitzer, giải thưởng danh giá bậc nhất nước Mỹ về báo chí, văn học và nghệ thuật đã chính thức công bố người thắng cuộc năm nay với chiến thắng thuộc về tờ New York Times với 3 giải thưởng lớn.

Tờ báo nhỏ Storm Lakes Times xuất bản 2 số/ tuần cũng có mặt trong danh sách được vinh danh. Năm nay không có giải thưởng đặc biệt.



Tờ New York Times đã giành ba giải Pulitzer gồm các thể loại: Dịch vụ công, ảnh quốc tế và phóng sự.

The New York Daily News và ProPublica chung nhau giải thưởng Dịch vụ công. Hai tờ báo này đã cùng điều tra cho loạt bài viết về những tiêu cực ở Sở cảnh sát New York hàng chục năm qua.

Cuộc điều tra có liên quan đến việc kiểm tra hơn 1.100 trường hợp bị gây phiền hà, cho thấy Sở cảnh sát hầu như chỉ nhắm đến các hộ gia đình nghèo thuộc dân tộc thiểu số ở các khu phố nhỏ. Báo cáo này đã giúp thành phố New York xem xét lại luật phiền toái và có những cải cách sâu rộng.



Những bức ảnh của Daniel Berehulak đăng trên The New York Times đã giành giải thưởng ảnh quốc tế khi anh lột tả được chân dung ám ảnh của cuộc đàn áp ma túy bạo lực ở Philippines. Phóng sự ảnh của anh có tiêu đề "Họ đang giết chúng tôi như những con vật" .



Các phóng viên của The New York Times cũng giành chiến thắng trong thể loại tin tức quốc tế qua loạt bài khẳng định quyền lực của Nga. Loạt bài này là sự hợp tác giữa các nhóm nhà báo làm mảng quốc tế của tờ Washington Post và nhóm nhà báo điều tra của The New York Times. Họ đã khảo sát các phương thức mà Nga đang mở rộng ảnh hưởng của mình trong và ngoài nước.



Nhà báo David A. Fahrenthold của The Washington Post đã giành giải thưởng ở hạng mục tin tức quốc gia qua các bài báo của anh về chiến dịch tranh cử tổng thống và quỹ từ thiện của Donald J. Trump.



Nhà báo Peggy Noonan của The Wall Street Journal đã giành giải thưởng bình luận cho mục bình luận trên tờ báo này mà ban giám khảo Pulitzer nhận xét đã "kết nối độc giả với các tiêu chuẩn đạo đức chung của người Mỹ trong một trong những chiến dịch chính trị chia rẽ nhất của quốc gia".



Nhà báo C. J. Chivers giành giải Phóng sự khi viết về một cựu chiến binh trẻ người Mỹ trở về sau của cuộc chiến tại Afghanistan. Anh đã bị mắc chứng PTSD ( rối loạn căng thẳng sau chấn thương tâm lý). Bài viết của Chivers đã nói lên được những ảnh hưởng lâu dài của chiến tranh và bạo lực.



Giải tin tức thời sự đã được trao cho tờ The East Bay Times. Giải thưởng là sự ghi nhận công sức của hàng chục phóng viên tờ báo này đã nỗ lực đưa tin về vụ cháy con tàu ma (Ghost Ship) ở Oakland, California tháng 12/2016 làm 36 người thiệt mạng trong một cuộc dọn kho, ghi lại những thất bại của thành phố dẫn đến thảm kịch này.

Hiệp hội Các nhà Báo Điều tra Quốc tế, nhà báo McClatchy và tờ The Miami Herald đã cùng chia sẻ giải thưởng ở thể loại Giải trình sau loạt bài về Hồ sơ Panama.

Loạt bài này đã khui ra hàng triệu tài liệu bị rò rỉ của các tập đoàn và cá nhân tại các thiên đường trốn thuế. Vụ việc này có sự tham gia và hợp lực của hơn 300 nhà báo quốc tế.



Ngoài ra, tờ The Miami Herald cũng giành được một giải thưởng ở thể loại truyện tranh của tác giả Jim Morin.



Nhà báo Eric Eyre của tờ The Charleston Gazette-Mail đã giành được giải thưởng tin tức điều tra về việc bác sỹ lạm dụng kê đơn thuốc ở các quận của Tây Virginiavà gây ra tỉ lệ tử vong quá cao ở bang này.



Giải thưởng cho thể loại xã luận đã được trao cho Art Cullen của tờ The Storm Lake Times, một tờ báo xuất bản hai lần một tuần tại bang Iowa với số phát hành là 3.000.

Ông Cullen thắng giải nhờ loạt bài xã luận đả kích chính quyền và nhiều đại gia nông nghiệp Mỹ bao gồm Koch Brothers, Cargill và Monsanto; phanh phui hành động gây quỹ bí mật của các doanh nghiệp này trong một vụ trọng án về môi trường.

Nhà báo Art Cullen là chủ nhân bất ngờ của giải Pulitzer khi ông vừa đóng vai trò chủ bút, biên tập viên, phóng viên và cây bút xã luận. Ông và anh trai đã thành lập tờ Storm Lake Times vào năm 1990. Vợ ông, bà Dolores cũng tham gia tờ báo này với vai trò phóng viên ảnh.



Ngoài ra, một số giải thưởng về văn học nghệ thuật cũng được trao trong dịp này với giải thưởng tiểu thuyết viễn tưởng thuộc về Colson Whitehead "The Underground Railroad"; "Sweat" của Lynn Nottage về giai cấp công nhân Mỹ đã được trao giải thưởng phim truyền hình; nhà phê bình phim Hilton Als của The New Yorker đã giành giải Phê bình.



Lễ trao giải Pulitzer 2017 sẽ được tổ chức sau khi công bố một tháng. Sự kiện vinh danh dự kiến cũng sẽ được tổ chức tại khuôn viên Đại học Colombia.