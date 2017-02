TP - Tiếp nối chương trình hoạt động tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Nhóm nước G20 tại Đức, ngày 17/2 (giờ địa phương), Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dự và phát biểu tại Phiên thảo luận “Duy trì hòa bình trong một thế giới phức tạp”.

Bộ trưởng khẳng định, luật pháp quốc tế là nhân tố cần thiết để bảo đảm môi trường quốc tế ổn định, theo đó, việc tôn trọng và tuân thủ luật pháp quốc tế là điều kiện tiên quyết để duy trì hòa bình bền vững; kêu gọi các nước giải quyết các tranh chấp, xung đột bằng các biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế và các tiến trình pháp lý - ngoại giao. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng nhấn mạnh, phòng ngừa là biện pháp hữu hiệu để duy trì hòa bình và ổn định; kêu gọi các nước tăng cường các biện pháp ngoại giao phòng ngừa, bao gồm xây dựng lòng tin, phòng ngừa sớm xung đột.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh cũng khẳng định cách tiếp cận đa phương và toàn diện, hài hoà lợi ích của tất cả các bên là phương thức hữu hiệu để duy trì hòa bình trong một thế giới phức tạp; kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế, phát huy vai trò của các tổ chức quốc tế, trong đó Liên Hợp Quốc là trung tâm, trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu, duy trì ổn định và hòa bình; đề nghị các nước G20, những nền kinh tế lớn nhất thế giới, có những đóng góp cụ thể và xây dựng hơn cho hòa bình và an ninh thế giới; kêu gọi các nước G20 giữ vai trò đầu tàu trong hỗ trợ các nước đang phát triển đạt được các mục tiêu phát triển bền vững thông qua tăng cường năng lực ứng phó với các thách thức phát triển, đặc biệt thách thức biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, an ninh nguồn nước…