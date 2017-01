TPO - Đợi đúng thời khắc diễn ra màn hạ cầu đón năm mới trên Quảng trường Thời đại, New York (Mỹ), ba đối tượng đã lẻn vào một cửa hàng trang sức, trộm số nữ trang kim cương trị giá hơn 6 triệu USD (tương đương với hơn 136 tỷ VNĐ).

Hình minh họa

Vụ trộm xảy ra tại cửa hàng trang sức của KGK ở Midtown, Manhattan, New York.

Lợi dụng thời điểm lực lượng cảnh sát New York tập trung cho công tác an ninh tại Quảng trường Thời đại vào đêm giao thừa, nhóm trộm gồm 3 đối tượng đã đột nhập cửa hàng “ngay khi quả cầu thời gian chào năm mới được hạ xuống”, New York Post dẫn lời cảnh sát cho biết. Hiện cảnh sát vẫn chưa bắt được 3 nghi phạm.

Hình ảnh 1 trong 3 tên trộm được ghi lại trong camera giám sát

Hai trong số 3 tên trộm được camera ghi lại

Những hình ảnh từ camera giám sát phần nào nhận diện được các nghi phạm. Nhóm trộm không cần che mặt, dùng búa và kìm để phá cửa, đập vỡ camera, đột nhập cửa hàng trang sức của tập đoàn KGK, lấy đi nhiều trang sức bằng kim cương, vàng hồng vô cùng quý hiếm từ 2 két sắt.

Cảnh sát cho biết, một trong hai két sắt không khóa, ngoài ra, cửa hàng không có người bảo vệ khi vụ trộm xảy ra.