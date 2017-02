TP - Nhiều nước thành viên Liên minh châu Âu (EU), trong đó có Áo, đang triển khai lực lượng tới Serbia để ngăn chặn dòng người nhập cư vào châu Âu, sau khi một số người di cư tố cáo cảnh sát Bulgaria đã tiếp tay cho bọn buôn người.

Azad Ali (phải) đang tố cáo một số cảnh sát Bulgaria tiếp tay cho bọn buôn người.

Hoạt động này được triển khai ngay sau khi những người nhập cư tố cáo cảnh sát Bulgaria là tay trong cho bọn buôn người để đưa người vượt qua biên giới Bulgaria sang Serbia. Hiện nay, Serbia được coi là nút thắt cổ chai của dòng người di cư từ Trung Đông vào châu Âu. Sau khi Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa biên giới, dòng người di cư muốn nhập cảnh vào châu Âu phải đi từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Bulgaria. Do Bulgaria là quốc gia không thuộc khối Schengen, nên không được hưởng qui chế tự do đi lại . Do đó, họ phải vượt qua biên giới Bulgaria để sang Serbia.

Biên giới Bulgaria- Serbia khá dài và ngăn cách bởi những ngọn núi hiểm trở. Theo các chuyên gia, nếu không có sự hỗ trợ của cảnh sát, bọn buôn người không thể đưa người từ Bulgaria sang Serbia. Đây là một trong những lộ trình phổ biến nhất hiện nay để người di cư vào châu Âu. Thông thường, người di cư phải nhờ đến bọn buôn người. Họ phải đi bộ vượt qua những dãy núi hiểm trở của Bulgaria để sang được Serbia, sau đó được bọn buôn người đón và đưa tới thủ đô Belgrade của Serbia.

Azad Ali và gia đình anh đã đi từ Iraq tới Bulgaria. Hành trình di cư của họ đã được quay phim. Anh tố cáo cảnh sát Bulgaria đã hỗ trợ bọn buôn người. Anh kể: “Chúng tôi đã mất ba ngày ba đêm để vượt núi, trong đó hai ngày trời không có lương thực và nước uống vì bọn buôn người bỏ mặc chúng tôi tự xoay xở trên núi. Con trai tôi dường như bị cóng, bàn tay của nó thâm lại. Đó quả là khoảng thời gian hãi hùng với chúng tôi. Sau ba ngày, chúng tôi đã mò được ra đường cái và một tên mang taxi tới chở chúng tôi tới Belgrade”. Anh nói thêm: “Không ai có thể vượt núi mà không có sự trợ giúp của bọn buôn người, những tên này lại hợp tác với cảnh sát. Tôi đã nhìn thấy một cảnh sát nâng thùng ô tô lên và nhìn thấy người di cư trong xe”.

Stanojevic Bratislav, cảnh sát đường biên của Serbia, cho biết, đó là cách phổ biến nhất mà người di cư có thể vượt núi từ phía Bulgaria để sang biên giới Serbia với sự hỗ trợ của bọn buôn người. Ông nói: “Có tới 99% vụ vượt biên diễn ra theo cách thức đó. Tuy nhiên, ngay sau khi bị phát hiện, họ lại nhanh chóng tìm ra cách khác. Vụ việc mới nhất là khi họ dừng xe ngay trước cửa một nhà hàng trên đường đi với chìa khóa để trong ô tô và người di cư sẽ tự lái xe”.

Những người di cư đi từ Bulgaria sang mà bị bắt thì có thể sẽ bị tống cổ trở lại. Nhà chức trách Serbia đang phải đối mặt làn sóng người di cư đang cố gắng tràn vào nước này. Những nỗ lực ngăn chặn của họ đã nhận được sự giúp sức của lực lượng cảnh sát Áo, Pháp, Slovakia, Slovenia và Séc.

Từ khi cảnh sát Serbia sử dụng thiết bị ảnh nhiệt (phát hiện được nhiệt độ cơ thể người từ khoảng cách 10km), nhiều vụ việc đã được lôi ra ánh sáng. Qua màn hình camera ảnh nhiệt, tháng 6/2016, hơn 50 người di cư bị phát hiện nhảy bổ từ trong bụi cây ra để được đưa lên xe buýt. Các đoạn phim quay được cho thấy, những người di cư đang cố gắng vượt núi như thế nào. Một đoạn khác được quay vào tháng 11/2016 cũng cho thấy, nhiều người di cư đang chờ tại một trạm xăng để được bọn buôn người đón đi bằng hai chiếc xe. Sau khi bị phát hiện bằng camera ảnh nhiệt, họ bị cảnh sát truy đuổi và bắt giữ. Một số người di cư tại các trại tị nạn gần đó cũng từng đi theo lộ trình như vậy. Abdul Kadri đến từ Afghanistan cho biết, anh đã hai lần bị cảnh sát Serbia gửi trở lại. Một số người khác cho biết, họ thực hiện hơn 10 lần mới thành công.