Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 29/6 theo giờ địa phương (chiều cùng ngày theo giờ Hà Nội), trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, tại thủ đô Moskva, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội kiến Thủ tướng Chính phủ Liên Nga D. Medvedev. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ vui mừng khi trở lại thăm nước Nga và gặp Thủ tướng Dmitry Medvedev trong chuyến thăm chính thức Liên bang Nga lần đầu tiên trên cương vị Chủ tịch nước đúng vào dịp kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng 10 Nga; cảm ơn lãnh đạo và nhân dân Nga đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp chu đáo, nồng ấm và thân tình.



Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga, đưa hợp tác Việt-Nga phát triển ngày càng bền vững và hiệu quả, coi Nga là một trong những đối tác quan trọng, tin cậy hàng đầu của Việt Nam; đánh giá cao quan hệ chính trị giữa hai nước, đặc biệt là sự hợp tác chặt chẽ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng “Nước Nga thống nhất” mà Thủ tướng Dmitry Medvedev là Chủ tịch.



Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Dmitry Medvedev cùng khẳng định quyết tâm tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước lên một tầm cao mới; trao đổi và thống nhất các biện pháp nhằm thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác song phương.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Chính phủ hai nước hợp tác chặt chẽ triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Liên minh Kinh tế Á-Âu, thực hiện các biện pháp xúc tiến thương mại nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu giữa hai nước; hỗ trợ triển khai các dự án hợp tác đầu tư trên lãnh thổ của nhau, đặc biệt là các dự án dầu khí, năng lượng, lắp ráp sản xuất ôtô, chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa…



Hai bên cũng đánh giá tích cực kết quả hợp tác trên các lĩnh vực quốc phòng-an ninh, khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo, văn hóa, du lịch… trong thời gian qua.



Chủ tịch nước Trần Đại Quang chân thành cảm ơn các cơ quan chức năng Nga đã tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng Việt Nam tại Nga sinh sống và kinh doanh ổn định, phù hợp với luật pháp của Nga và bày tỏ mong muốn phía Nga tiếp tục hỗ trợ cộng đồng Việt Nam; khẳng định Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ tổ chức thành công Những ngày văn hóa Nga tại Việt Nam năm 2017.



Thủ tướng Dmitry Medvedev nhiệt liệt hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm Nga lần đầu tiên của Chủ tịch nước Trần Đại Quang trên cương vị Chủ tịch nước, đánh giá cao vai trò của Việt Nam ở Đông Nam Á và khẳng định Liên bang Nga luôn coi Việt Nam là một trong những đối tác ưu tiên của Nga ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.



Thủ tướng cũng bày tỏ tình cảm yêu mến và trân trọng đối với đất nước và nhân dân Việt Nam, nhắc lại những ấn tượng sâu sắc về những lần thăm Việt Nam trong vài năm qua.



Thủ tướng Dmitry Medvedev cho rằng quan hệ hai nước thời gian qua phát triển tích cực trên mọi lĩnh vực, đặc biệt hợp tác kinh tế thương mại và bày tỏ mong muốn Chính phủ hai nước tiếp tục quan tâm thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư và đề xuất hai bên cần chủ động tìm kiếm các dự án hợp tác khác ngoài các dự án hai bên đã ưu tiên hợp tác, tận dụng tối đa cơ hội do Hiệp định Tự do Thương mại giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á-Âu mang lại.



Hai bên cũng bày tỏ hài lòng về sự hợp tác hiệu quả giữa hai nước tại các diễn đàn đa phương, trong đó có APEC. Thủ tướng Dmitry Medvedev khẳng định Nga ủng hộ và sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để tổ chức thành công Năm APEC 2017 tại Việt Nam mà trọng tâm là Tuần lễ cấp cao APEC tháng 11/2017.



Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đã chuyển tới Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các nhà Lãnh đạo Việt Nam và lời mời Thủ tướng Dmitry Medvedev thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Quảng trường Hồ Chí Minh, đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành kính tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, kính trọng sâu sắc đối với vị Lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trồng cây lưu niệm tại Quảng trường Hồ Chí Minh.



Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Chiến sỹ vô danh trên Quảng trường Đỏ, nghiêng mình tưởng nhớ các anh hùng, liệt sỹ đã dũng cảm chiến đấu, hy sinh trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (1941-1945).



Ngày 8/5/1967, Ngọn lửa vĩnh cửu đã được thắp sáng trên mộ Chiến sỹ vô danh để ngàn đời tưởng nhớ những người lính Hồng quân đã ngã xuống vì đất nước. Kể từ đó, Ngọn lửa vĩnh cửu đã trở thành trung tâm truyền thống mới không chỉ của riêng thành phố Moskva mà của cả đất nước xứ sở cây bạch dương. Ngọn lửa vĩnh cửu bên chân tường Điện Kremlin chưa bao giờ tắt trong suốt 50 năm qua.



Tiếp đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng vị Lãnh tụ của giai cấp vô sản thế giới Vladimir I. Lenin; thăm Khu tưởng niệm bên tường Điện Kremlin.