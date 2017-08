Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Áo và Slovakia

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc mừng Đại sứ Thomas Loidl đã có nhiệm kỳ công tác rất thành công tại Việt Nam; mong muốn trên cương vị công tác mới, Đại sứ Thomas Loidl giữ mãi những ấn tượng tốt đẹp về đất nước và con người Viêt Nam, luôn là người bạn thân thiết, tiếp tục vun đắp cho mối quan hệ hợp tác Việt Nam-Áo.



Chủ tịch nước Trần Đại Quang vui mừng trước sự phát triển rất tích cực của quan hệ hợp tác Việt Nam-Áo trên nhiều lĩnh vực như chính trị, ngoại giao, thương mại-đầu tư, hợp tác phát triển, giáo dục-đào tạo, y tế, văn hóa...



Trong đó, kim ngạch thương mại song phương năm 2016 đạt 2,8 tỷ USD (tăng gần 10% so với năm 2015). Hiện Áo trở thành thị trường xuất khẩu lớn thứ 6 của Việt Nam ở châu Âu.



Về đầu tư, Áo có 28 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam (tổng vốn đăng ký 138 triệu USD), đứng thứ 39 trong tổng số 116 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.



Chủ tịch nước Trần Đại Quang cảm ơn sự ủng hộ quý báu của Chính phủ Áo dành cho Việt Nam những năm qua với việc cung cấp nguồn vốn ODA trong các lĩnh vực giao thông đường sắt, y tế, đào tạo nghề...



Các chương trình và dự án do Áo tài trợ đã được hai bên phối hợp thực hiện hiệu quả, góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam.



Để thúc đẩy quan hệ song phương trong thời gian tới, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn, nhất là các chuyến thăm cấp cao; đẩy mạnh giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân; tiếp tục phối hợp tổ chức kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Áo (1/12/1972-2017).



Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang trân trọng mời Tổng thống Cộng hòa Áo Alexander Van der Bellen sang thăm chính thức Việt Nam.



Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Áo thúc đẩy Liên minh châu Âu (EU) sớm ký chính thức và phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA), nhằm mở ra những cơ hội mới cho doanh nghiệp hai nước hợp tác đầu tư, kinh doanh.



Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi lời mời Tổng thống Alexander Van der Bellen sang thăm Việt Nam, Đại sứ Thomas Loidl nhấn mạnh, trong 45 năm qua, Áo đã chứng tỏ là đối tác rất tin cậy của Việt Nam, trong đó quan hệ về chính trị, hợp tác kinh tế-thương mại là những điểm nhấn.



Để thúc đẩy quan hệ song phương, Đại sứ Thomas Loidl bày tỏ đồng tình với quan điểm hai nước cần tăng cường các chuyến thăm cấp cao; cùng với đó, hợp tác, giao lưu về văn hóa có vị trí hết sức quan trọng.



Đại sứ Thomas Loidl vui mừng trước sự hợp tác tích cực của hai nước trên bình diện đa phương; cám ơn sự ủng hộ của Việt Nam đối với các sáng kiến của Áo tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế.



Đại sứ Thomas Loidl khẳng định sẽ luôn nỗ lực đóng góp vào việc củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác Việt Nam-Áo.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Ngài Igor Pacolak, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Slovakia tại Việt Nam đến chào từ biệt. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Chiều 29/8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi tiếp Đại sứ Slovakia tại Việt Nam Igor Pacolak tới chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao vai trò và những đóng góp tích cực, hiệu quả của Đại sứ Igor Pacolak trong thời gian công tác tại Việt Nam, coi đây là một trong những nhân tố quan trọng góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Slovakia.Nhân dịp này, Chủ tịch nước chuyển lời thăm hỏi và lời mời Tổng thống Slovakia sang thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp.Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ vui mừng về sự phát triển tích cực trong quan hệ Việt Nam-Slovakia thời gian qua.Hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại và đầu tư..., cũng như các hoạt động trên bình diện song phương, đa phương phát triển tốt đẹp.Hai bên đã trao đổi nhiều đoàn cấp cao Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, tổ chức nhiều cuộc tiếp xúc giữa các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp.Đặc biệt, năm 2016 đánh dấu một bước tiến vượt bậc trong quan hệ song phương với chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Slovakia Robert Fico.Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao kết quả tốt đẹp của chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Slovakia và tin tưởng rằng với hàng loạt các thỏa thuận hợp tác được ký kết, quan hệ hai nước sẽ bước vào một giai đoạn phát triển mới, đưa quan hệ hợp tác song phương đi vàọ thực chất và hiệu quả hơn nữa.Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị hai bên cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa phát huy vai trò của Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế Việt Nam-Slovakia; tăng cường trao đổi đoàn các bộ, ngành, các đoàn doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư, phấn đấu nâng cao hơn nữa kim ngạch thương mại trong những năm tới, tương xứng với tiềm năng và mong muốn của cả hai bên,Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Slovakia tiếp tục ủng hộ, thúc đẩy quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU); sớm ký FTA Việt Nam-EU (EVFTA) và công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam.Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Slovakia tăng cường quan hệ với ASEAN và các nước thành viên.Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao việc ngày càng có nhiều doanh nghiệp Slovakia quan tâm đến thị trường Việt Nam; khẳng định Việt Nam sẵn sàng tạo những điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Slovakia sang Việt Nam tìm hiểu thị trường và cơ hội làm đầu tư, kinh doanh.Chủ tịch nước đề nghị doanh nghiệp Slovakia nghiên cứu khả năng đầu tư vào những lĩnh vực mà Việt Nam đang có nhu cầu, như năng lượng tái tạo, cơ sở hạ tầng, bảo vệ môi trường, chế biến vệ sinh an toàn thực phẩm...Bày tỏ cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Slovakia đối với cộng đồng người Việt Nam tại nước sở tại, Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn Chính phủ Slovakia tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam hòa nhập tốt và ổn định cuộc sống, phát huy vai trò cầu nối, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai dân tộc.Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn, với kinh nghiệm và sự hiểu biết về Việt Nam, trên cương vị công tác mới, Đại sứ Igor Pacolak tiếp tục là cầu nối thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Slovakia phát triển sâu rộng và hiệu quả hơn.Chia sẻ với quan điểm của Chủ tịch nước về quan hệ Việt Nam-Slovakia, Đại sứ Igor Pacolak nhấn mạnh, quan hệ hai nước đang trong giai đoạn phát triển rất tốt đẹp, dựa trên nền tảng quan hệ truyền thống từ thời Liên bang Tiệp Khắc trước đây. Slovakia (Tiệp Khắc trước đây) tự hào là nước đầu tiên ở châu Âu thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam.Đại sứ Igor Pacolak cho biết, trong thời gian bốn năm rưỡi làm Đại sứ của Slovakia tại Việt Nam, giữa hai nước đã có trên 30 chuyến thăm từ cấp Thứ trưởng, ký hết khoảng 20 hiệp định, thỏa thuận hợp tác.Về quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư, Đại sứ Igor Pacolak khẳng định, quan hệ thương mại song phương Slovakia-Việt Nam đã có bước phát triển vượt bậc. Việt Nam đứng thứ 14 trong danh sách các đối tác thương mại của Slovakia.Trên bình diện đa phương, Đại sứ Igor Pacolak bày tỏ cảm ơn sự ủng hộ của Việt Nam dành cho Slovakia tại các tổ chức quốc tế; khẳng định Việt Nam là một thành viên rất tích cực tại các tổ chức quốc tế, vì vậy Slovakia luôn ủng hộ Việt Nam.

Theo TTXVN