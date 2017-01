TPO - Bộ máy của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã huy động được số tiền kỉ lục là 90 triệu USD để chi trả cho lễ nhậm chức diễn ra ngày 20/1 tới.

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump sẽ chính thức trở thành Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ vào ngày 20/1 tới.

12h trưa ngày 20/1 (giờ Mỹ, tức khoảng 12h đêm theo giờ Việt Nam), ông Donald Trump sẽ chính thức trở thành tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ.

Theo tờ Independent, toàn bộ sự kiện lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump sẽ được tổ chức theo phong cách “phi truyền thống”.

Tổng thống đắc cử Mỹ sẽ bắt đầu buổi lễ nhậm chức bằng một lời tuyên thệ. Ông Trump sẽ đặt bàn tay trái lên quyển Kinh thánh, đưa bàn tay phải lên trước mặt John Roberts - Chánh án Tòa án Tối cao Mỹ và tuyên thệ.

Kết thúc phần tuyên thệ, ông Trump sẽ phát biểu nhậm chức.

Toàn bộ gia đình của ông Trump sẽ tham dự lễ nhậm chức, bao gồm các con và Đệ nhất Phu nhân mới.

Đặc biệt, ông Trump đã quyết định phá vỡ truyền thống 60 năm qua khi thay thế người xướng ngôn trong lễ nhậm chức tổng thống kể từ năm 1957 tới nay.

Ông Charles Brotman, 89 tuổi, là xướng ngôn viên trong lễ nhậm chức của 11 đời tổng thống kể từ thời Dwight D. Eisenhower năm 1957. Tuy nhiên, ông Trump đã quyết định chỉ định người khác đảm nhiệm công việc này: Đó là phát ngôn viên tự do Steve Ray.

Để chi trả cho lễ nhậm chức này, bộ máy của ông Donald Trump đã huy động được số tiền kỉ lục là 90 triệu USD (tương đương 2.031 tỉ đồng). Trước đó, Tổng thống Barack Obama đã chi lần lượt 45 triệu USD và 35 triệu USD cho 2 lễ nhậm chức của mình vào năm 2009 và 2013.

Lễ nhậm chức được cho là sẽ kéo dài khoảng 90 phút. Sau đó, sẽ có 3 buổi dạ hội chào mừng được tổ chức. Người hát quốc ca trong lễ nhậm chức của ông Trump là giọng ca trẻ Jackie Evancho.

Jackie Evancho là thần đồng opera từng gây sốt trong chương trình America's Got Talent khi 10 tuổi, Ngoài ra, một vài nhóm nghệ sĩ nổi tiếng khác như The Piano Guys, 3 Doors Down,... cũng sẽ tham gia biểu diễn tại lễ nhậm chức.

Các cựu Tổng thống Jimmy Carter, Bill Clinton, George W.Bush và Barack Obama cùng các cựu Đệ nhất Phu nhân sẽ có mặt tại lễ nhậm chức để chúc mừng Donald Trump. Đối thủ một thời của ông Trump – bà Hillary Clinton cũng sẽ có mặt trong vai trò là phu nhân cựu Tổng thống Bill Clinton. Tổng thống George H. W. Bush (Bush cha, nay đã 92 tuổi) sẽ không thể tham dự buổi lễ vì lí do sức khỏe.