TP - Ngày 18/2, cảnh sát Mỹ thông báo, trong tháng 1, có 48 trung tâm cộng đồng người Do Thái (JCC) ở 26 bang khắp nước Mỹ nhận được gần 60 cú điện thoại dọa đánh bom.

Cục Điều tra liên bang và Bộ Tư pháp Mỹ đang điều tra vụ việc.

Samantha Taylor tại Trung tâm Cộng đồng Do Thái tại bang Orlando kể, hôm 4/1, cô vừa tham dự cuộc họp sáng ở cơ quan thì nhận được tin trường con gái bị gài bom. Con gái cô lúc đó đang học tại trường tiểu học, cô vội chạy tới lớp và đi sơ tán cùng học sinh, giáo viên trong trường. Trong khi cảnh sát và chó đánh hơi bom lùng sục khắp tòa nhà nhiều giờ, các thầy cô giáo kiên trì giữ cho học sinh bình tĩnh, vui vẻ tại nơi an toàn. Taylor cho biết, cuối cùng, họ không tìm thấy chất nổ nào. Cùng ngày, tại trung tâm Chabad ở Orlando cũng nhận được một cú điện thoại đe doạ. Đây được cho là làn sóng đe dọa đánh bom đầu tiên.

Theo Hiệp hội Các trung tâm cộng đồng người Do Thái, tháng trước, 48 JCC ở 26 bang và một tỉnh của Canada nhận được tổng cộng 60 cú điện thoại dọa đánh bom. Phần lớn được thực hiện chớp nhoáng trong 3 ngày 9/1, 18/1 và 31/1. Nội dung ghi âm một cuộc gọi cho thấy, người gọi điện thoại nói rằng, thuốc nổ C-4 đã được đặt tại JCC, nhiều người Do Thái sẽ bị giết.

Paul Goldenberg, Giám đốc quốc gia về mạng lưới cộng đồng an ninh, nói: “Tôi làm việc trong ngành này đã hơn 20 năm, nhưng đây là trường hợp chưa từng có”. Ông khuyên các JCC quan tâm tới vấn đề an ninh trong thời điểm này. Dù các JCC đã cố gắng đẩy mạnh công tác an ninh và trấn an phụ huynh, nhưng số học sinh rút khỏi các trung tâm này đang ngày càng tăng. Kết quả, một số trung tâm đang cắt giảm ngân sách và nhân viên, đồng thời gây quỹ khẩn cấp. Ngày 8/3, JCC tại Orlando sẽ tổ chức gây quỹ và họ hy vọng tiếp nhận được 200.000 USD để hỗ trợ trung tâm nếu bị ngừng hoạt động trong một năm.

Các JCC luôn tự hào rằng, họ mở rộng cửa đón nhận học sinh thuộc nhiều tôn giáo; một số học sinh của họ không phải là người Do Thái. Những cú điện thoại khủng bố đã khiến các trung tâm này lâm cảnh khốn đốn.