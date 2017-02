TP - Cựu Giám đốc Lực lượng Quốc phòng Úc (ADF) Angus Houston nhấn mạnh, cần đảm bảo tự do hàng hải và quyền đi lại an toàn tại biển Đông. Trong một hội nghị hợp tác an ninh Úc-Mỹ-Nhật Bản, diễn ra tại thủ đô Canberra ngày 31/1, ông Angus, người đứng đầu ADF giai đoạn 2005-2011, nhấn mạnh, điều quan trọng bây giờ là phải đảm bảo tự do hàng hải và quyền đi qua an toàn tại vùng biển này.

Ngoài ra, cũng cần tìm cách giải quyết các tranh chấp lãnh thổ phù hợp luật pháp quốc tế, đồng thời yêu cầu các quốc gia khác không được hành động đơn phương đe dọa hòa bình và ổn định trong khu vực. Cựu quan chức Úc nhận định, hình ảnh về những hòn đảo bị quân sự hóa cho thấy Trung Quốc sẽ hiện diện “vĩnh viễn” tại biển Đông và mở rộng sự hiện diện quân sự lâu dài về phía Nam, gần Indonesia, Malaysia và Singapore. Ông Houston cho rằng, với việc ông Donald Trump trở thành Tổng thống Mỹ, chiến lược của Mỹ ở khu vực là không chắc chắn. Vì vậy, ông kêu gọi Mỹ cần “hiện diện thường xuyên và mạnh mẽ hơn” ở Ấn Độ-Thái Bình Dương. Tại hội nghị trên, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Satoshi Morimoto bày tỏ lo ngại về chính sách đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Tổng thống Donald Trump.