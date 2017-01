Một thủ lĩnh cấp cao thuộc nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo, kẻ được mệnh danh là "đao phủ sát hại phụ nữ", hôm 21/1 bị tiêu diệt ở thành phố Mosul, Iraq.

Abu Abdel Rahman, đao phủ IS chuyên sát hại phụ nữ. Ảnh: Sun

"Những tay súng chưa xác định danh tính đã bắn trúng Abu Abdel Rahman, chỉ huy cấp cao ISIS, tại khu vực al-Askari thuộc trung tâm thành phố Mosul. Y bỏ mạng ngay lập tức tại hiện trường", IBTimes dẫn lời một nguồn tin an ninh Iraq am hiểu vấn đề cho hay, sử dụng tên viết tắt khác của nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).Nguồn tin cũng xác nhận Rahman chính là tên đao phủ IS chuyên sát hại phụ nữ ở tây Mosul.Mosul là thành trì cuối cùng IS còn nắm giữ tạ Iraq. Chiến dịch quân sự nhằm giải phóng thành phố này bắt đầu được triển khai từ tháng 10 năm ngoái.Hơn 250 phụ nữ hồi tháng 4 năm ngoái bị hành quyết ở Mosul vì tứ chối trở thành nô lệ tình dục cho các tay súng IS. Rahman được cho là kẻ đã thực hiện các vụ hành quyết này.