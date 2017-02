TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề cử Neil Gorsuch (49 tuổi) vào vị trí thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ. Ông Neil là ứng viên trẻ nhất cho chức vụ này trong suốt 25 năm qua, và có thể ảnh hưởng đến sự chỉ đạo của tòa án trong nhiều thập kỉ.

Ông Neil Gorsuch.

Hôm qua (31/1), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức đề cử thẩm phán 49 tuổi Neil Gorsuch vào vị trí thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ, thay cho thẩm phán quá cố Antonin Scalia.

Theo Reuters, Neil Gorsuch là một thẩm phán có quan điểm bảo thủ, từng làm thẩm phán tại một tòa án phúc thẩm liên bang ở Denver. Ông là ứng viên trẻ nhất cho chức vụ thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ trong suốt 25 năm qua, và có thể ảnh hưởng đến sự chỉ đạo của tòa án trong nhiều thập kỉ tới.

Gorsuch là người rất ủng hộ tự do tôn giáo và từng được so sánh với cố thẩm phán Scalia. Tuy nhiên, đề cử của ông Trump có thể sẽ gặp nhiều khó khăn trong quá trình xét duyệt tại Thượng viện do vấp phải phản đối từ phe Dân chủ. Đảng này tức giận với phe Cộng hoà khi cố tình trì hoãn việc phê chuẩn đề cử của Tổng thống Obama với ông Merrick Garland để thay thế vị trí khuyết mà ông Scalia để lại

Việc lựa chọn Gorsuch cho thấy ông Trump mong muốn khôi phục lại sự bảo thủ của Tòa án Tối cao, vốn được duy trì trong suốt nhiều thập kỉ cho đến khi thẩm phán Scalia qua đời ở tuổi 79 hồi tháng 2/2016. Trump từng nói rằng lời hứa bổ nhiệm một thẩm phán bảo thủ được đưa ra khi ông còn đang tranh cử chính là một trong những lí do giúp ông giành được chức Tổng thống. Việc Tòa án Tối cao có một thẩm phán bảo thủ rất có thể sẽ khiến cơ quan này ủng hộ án tử hình và quyền sử dụng súng.

“Thẩm phán Gorsuch có kĩ năng pháp lý xuất sắc, trí tuệ tuyệt vời, kỉ luật thép và nhận được sử ủng hộ của cả hai đảng”, ông Trump nói. “Tùy thuộc vào độ tuổi của họ, một thẩm phán có thể làm việc tới 50 năm. Và những quyết định của họ có thể có hiệu lực suốt một thế kỉ hoặc hơn, thậm chí là vĩnh viễn.”

Về phần mình, ông Neil Gorsuch nói: “Tôi ton trọng trật tự pháp lý của đất nước này. Tòa án không phải là cơ quan có thể tự viết ra luật.”

Gorsuch từng học tại Đại học Columbia và tốt nghiệp trường Luật Harvard. Ông cùng từng theo học tiến sĩ chuyên ngành triết học pháp lý tại đại học Oxford và dành nhiều năm làm việc tại Sở Tư pháp của cựu Tổng thống George W.Bush.