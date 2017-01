TP - Bốn lần phá sản, có lúc bi đát hơn kẻ ăn mày, nhưng rồi có khối tài sản hàng tỷ đô la, trở thành một trong những ngôi sao truyền hình có thù lao cao nhất ngành công nghiệp giải trí Mỹ. Rồi sẽ ngồi lên ghế Tổng thống, kiêm Tổng tư lệnh quân đội mà không có chút kinh nghiệm chính trị hay quân sự nào. Người ta kỳ vọng Donald Trump sẽ hiện thực hóa cam kết làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại.

Tổng thống thứ 45 của Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty Images.

4 lần phá sản

Donald Trump là con trai của Fred Trump, một doanh nhân buôn bán bất động sản có tiếng ở New York, sở hữu nhiều toà chung cư cho thuê ở các quận Brooklyn, Queens và State Island. Năm 1968, sau khi tốt nghiệp Trường Wharton thuộc Ðại học Pennsylvania, ông bắt đầu khởi nghiệp ở công ty của cha là Elizabeth Trump & Son.

Năm 1971, khi được trao quyền điều hành, ông đổi tên công ty thành Tập đoàn Trump và chuyển về sống ở Manhattan, đồng thời phát triển nhiều dự án khổng lồ: Commodore Hotel, Grand Hyatt Hotel New York… Sau 5 năm, ông trở thành một trong những trùm bất động sản lớn nhất nước Mỹ. Năm 1983, toà nhà Trump Tower tráng lệ mọc ngay khu phố Manhattan sang trọng đưa tên tuổi ông lên tầm cao mới.

Donald John Trump sinh ngày 14/6/1946 tại New York, là con thứ tư trong 5 người con của ông bà Frederick C. và Mary MacLeod Trump. Từ nhỏ, Trump là đứa trẻ đầy nghị lực và quyết đoán; cha mẹ gửi cậu vào Học viện Quân sự New York lúc mới 13 tuổi với hy vọng kỷ luật nhà trường sẽ chuyển hóa nhiệt huyết của cậu theo hướng tích cực.

Sinh ra may mắn, khởi đầu thuận lợi nhưng sự nghiệp của Trump không ít lần lao đao với 4 lần phá sản. Từ một tỷ phú lẫy lừng trở thành kẻ tay trắng, nợ nần chồng chất không còn là chuyện lạ với ông. Khi kể lại, Trump ví tình cảnh của mình nhiều thời điểm “bi đát hơn kẻ ăn mày không nhà cửa trên đại lộ số 5 nổi tiếng của New York”.

Trong giai đoạn khó khăn nhất, Trump quyết giữ lại dự án có số vốn khổng lồ: Hệ thống sòng bạc-khách sạn ở Atlantic City mang tên “Trump - Taj Mahal”. Ðây chính là một trong những “quân bài” quan trọng giúp hoạt động kinh doanh hồi sinh, và bản thân ông công nhận “Trump - Taj Mahal” là “gà đẻ trứng vàng”.

Nổi tiếng với nhiều phát ngôn gây sốc, nhưng Trump cũng sở hữu những câu nói có tính chất truyền cảm hứng cho giới kinh doanh và người trẻ, như: “You have to think anyway, so why not think big?” (Ðằng nào thì bạn cũng phải nghĩ, vì vậy sao không nghĩ lớn luôn?).

Tháng 6/2015, Business Insider công bố bản báo cáo tài chính được cung cấp bởi chính tỷ phú Mỹ. Theo đó, tổng tài sản của ông là 8,7 tỷ USD.

Ông Donald Trump và gia đình trong buổi công bố tranh cử tổng thống Mỹ ngày 16/6/2015. Ảnh: Getty Images.

Ngôi sao truyền hình

Donald Trump hai lần được đề cử Giải Emmy, xuất hiện trong các chương trình truyền hình và phim ảnh trong vai diễn là chính mình nhưng dưới góc độ hài hước, như: The Nanny, The Fresh Prince of Bel-Air, Days of Our Lives, Wall Street: Money Never Sleeps…

Năm 1996, ông phối hợp Ðài NBC mua lại chương trình tổ chức thi hoa hậu Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ) và từ đó phát triển các cuộc thi sắc đẹp như Miss America, Miss USA, Miss Teen USA. Ðến nay, Miss Universe là một trong 5 cuộc thi sắc đẹp lớn và uy tín nhất thế giới.

Năm 2003, Trump trở thành giám đốc sản xuất và MC chương trình truyền hình thực tế của đài NBC The Apprentice. Trong năm đầu tiên, ông kiếm được gần 700.000 USD. Sau đó, Trump được trả tới 3 triệu USD mỗi tập, đưa ông trở thành một trong những ngôi sao truyền hình có thù lao cao nhất ngành công nghiệp giải trí Mỹ.

14 mùa gắn bó với chương trình, Donald Trump nổi tiếng với câu nói “Bạn đã bị sa thải”. Năm 2007, Trump vinh dự nhận ngôi sao trên Ðại lộ Danh vọng Hollywood nhờ những đóng góp của ông cho truyền hình Mỹ.

Chinh phục Nhà Trắng

Ngày 16/6/2015, Donald Trump chính thức tuyên bố tham gia tranh cử tổng thống Mỹ. Tại buổi vận động tranh cử, ông cho rằng, nước Mỹ từ lâu chứng kiến các chính khách tuyên bố quá nhiều mà không hành động. Ông cam kết hành động để phục hưng và đưa nước Mỹ trở lại vĩ đại như xưa. “Tôi sẽ là Tổng thống Mỹ vĩ đại nhất trong lịch sử”, Donald Trump tự tin khẳng định.

“Tôi chính thức chạy đua vào chức Tổng thống Mỹ. Chúng ta sẽ làm cho đất nước này vĩ đại trở lại”.

Donald Trump phát biểu tại buổi công bố ý định chinh phục Nhà Trắng với tư cách ứng viên đảng Cộng hòa hôm 16/6/2015

Ngày 8/11/2016, tỷ phú Trump chiến thắng ngoạn mục trước đối thủ đảng Dân chủ Hillary Clinton, trở thành Tổng thống đắc cử. Ông cũng làm nên lịch sử khi là doanh nhân, tỷ phú đầu tiên ngồi lên ghế Tổng thống, kiêm Tổng tư lệnh quân đội Mỹ mà không có chút kinh nghiệm chính trị hay quân sự nào trước đó. Chứng kiến kết quả cuộc bầu cử, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long thốt lên: “Quá trình tranh cử của ông ấy gây ra rất nhiều bất ngờ. Ở mỗi giai đoạn, ông đều thách thức mọi sự mong đợi, cuộc hành trình cuối cùng đã đưa ông vào Nhà Trắng”. Vậy, đâu là sức hút của Trump, và những ai ủng hộ tỷ phú này? Các con số thống kê sau cuộc bầu cử ấn tượng của nước Mỹ cho thấy, người ủng hộ Trump xuất thân từ mọi tầng lớp, lứa tuổi, nghề nghiệp. Họ tin rằng, người Mỹ không được an toàn và Trump sẽ bảo vệ họ. Những người này đánh giá cao cái nhìn đơn giản về thế giới, rạch ròi giữa người tốt và kẻ xấu mà Trump đưa ra. Họ cũng ngưỡng mộ vị thế người nổi tiếng cùng thành quả kinh doanh của tỷ phú này. Và trên tất cả, đó là niềm tin rằng tỷ phú sẽ hồi sinh một nước Mỹ mà họ cảm thấy đã bị mất, cùng giấc mơ chứng kiến thời vàng son đó một lần nữa. Có thể nói, bằng bản lĩnh và phong cách táo bạo, Donald Trump mang lại hy vọng thay đổi triệt để cho nước Mỹ. Những chông gai và cả hình ảnh hào nhoáng trong giới giải trí Mỹ càng khiến con đường vào Nhà Trắng của ông thêm ngoạn mục. Giờ là lúc người ta chờ đợi, với việc một ông trùm ngành giải trí vừa trở thành ông chủ Nhà Trắng, xứ cờ hoa và cả chính trường thế giới sẽ thay đổi như thế nào. Năm 1977, ông Trump kết hôn với bà Ivana Zelnickova Winklmayr - người mẫu thời trang ở New York. Hai người có với nhau 3 con là Donald John Trump Jr., Ivanka và Eric trước khi ly dị năm 1992. Năm 1993, ông Trump cưới bà Maria Maples, rồi ly dị năm 1999. Tháng 1/2005, ông Trump kết hôn với người mẫu Slovenia Melania Knauss kém mình 20 tuổi.

Ngày 3/5/2016, sau khi giành 54% số phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ ở tiểu bang Indiana cùng sự kiện Thống đốc bang Ohio John Kasich và Thượng nghị sĩ bang Texas Ted Cruz tuyên bố rời cuộc đua, ông Trump trở thành đại diện duy nhất của đảng Cộng hòa trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng.