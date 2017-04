TPO - Trong số những vật dụng kỳ lạ được tìm thấy trên xe taxi ở Dubai, vàng và trẻ sơ sinh là hai trường hợp đặc biệt nhất.

Trang Khaleejtimes dẫn lời Ahmed Mahboob, giám đốc dịch vụ khách hàng tại Roads and Transport Authority ở Dubai cho biết, trường hợp hi hữu nhất phải kể đến, hai bé sơ sinh bị gia đình bỏ quên trong xe taxi. May mắn, công ty taxi cũng liên lạc được với hành khách và đưa hai bé về nhà an toàn.

Trong hai sự cố riêng biệt khác, những tài xế taxi ở Dubai tìm thấy 2 túi xách chứa tổng cộng 44kg vàng.

Ở vụ việc đầu tiên, một lái xe taxi phát hiện 24kg vàng trong một túi xách ở ghế phía sau; trong khi, túi xách khác bị bỏ quên trên chiếc taxi thứ hai đựng đến 20kg vàng và 20.000 USD, ông Mahboob tiết lộ trên nhật báo. Tất cả tài sản trên đều đã được trả về chủ sở hữu.

Ngoài ra, các vật dụng khác gồm túi xách, ví, chìa khóa, hộ chiếu, quần áo, kính mát và các thiết bị điện tử không ít lần bị chủ nhân lãng quên trên xe taxi.

Năm ngoái, ở Dubai, tổng cộng 53.198 trường hợp bị mất đồ được báo cáo, trong đó có 3.416 vụ việc chưa giải quyết xong. Trong hai tháng đầu năm 2017, số vụ mất đồ lên đến 9.131.

Theo ông Mahboob, để giải quyết tình trạng trên, RTA phối hợp với các công ty dịch vụ để lắp đặt camera giám sát trong tất cả xe taxi.