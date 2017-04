Cuộc đua giành ghế Tổng thống Pháp đang ngày càng gay cấn trong bối cảnh các ứng cử viên hàng đầu đang tích cực đẩy mạnh chiến dịch vận động tại miền Nam nước này. End of ad break in 30 s

Ứng cử viên Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong chiến dịch tranh cử ở Saint-Denis ngày 25/3 vừa qua. Ảnh: AFP/TTXVN.

Một cuộc thăm dò ý kiến công bố ngày 1/4 cho thấy trong vòng 1 bầu cử dự kiến vào ngày 23/4 tới, tỷ lệ cử tri có ý định bỏ phiếu ủng hộ ứng cử viên trung dung Emmanuel Macron và bà Marine Le Pen, Chủ tịch đảng cực hữu Mặt trận Dân tộc (FN), đã giảm 1 điểm phần trăm xuống lần lượt 25% và 24%.Ngược lại, tỷ lệ ủng hộ cựu Thủ tướng François Fillon đại diện cho cánh hữu và đảng Những người Cộng hòa (LR) đã tăng 2 điểm lên 19%.Trong khi đó, con số này của nhà lãnh đạo phong trào cực tả "Nước Pháp bất khuất" Jean-Luc Melenchon là 15%.Cuộc thăm dò cũng cho thấy 38% cử tri vẫn còn do dự trong việc lựa chọn và chưa đưa ra quyết định cuối cùng, giảm 2 điểm so với thống kê hồi đầu tuần, song lại cho thấy cuộc đua vào Điện Elysee vẫn còn "nhiều khoảng trống."Ở thời điểm hiện tại, ứng cử viên trung dung Macron được đánh giá tiếp tục giữ vững phong độ khi 63% cử tri ủng hộ ông cho biết vẫn bảo lưu lập trường của mình, tăng 8 so với trước đó một tuần.Một cuộc thăm dò hồi tháng Ba vừa qua cho thấy ứng cử viên Macron và Chủ tịch đảng FN Le Pen được dự báo là 2 người sẽ giành được số phiếu ủng hộ cao nhất trong vòng 1 bầu cử sắp tới và sau đó, ông Macron sẽ dễ dàng chiến thắng trước bà Le Pen trong vòng 2 bầu cử tổng thống, dự kiến diễn ra vào ngày 7/5 tới.Đây cũng là kết quả hầu hết các cuộc thăm dò dư luận được tiến hành sau khi diễn ra chiến dịch vận động tranh cử của 5 ứng cử viên gồm ông Macron, bà Le Pen, cựu Thủ tướng, cựu Bộ trưởng Giáo dục Benoit Hamon đại diện cho cánh tả và đảng Xã hội (PS) và nhà lãnh đạo phong trào cực tả "Nước Pháp bất khuất" Melenchon.