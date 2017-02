TPO - Donald Trump công bố ngày 25/2, sẽ không tham gia bữa tối cùng các phóng viên Nhà Trắng sắp tới, sự kiện cấp cao được tổ chức thường niên với sự tham gia của hầu hết các đời Tổng thống Mỹ trước đó.

Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng vào ngày 24/2. Ảnh: Reuters

Reuters đưa tin, ngày 25/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Twitter: “Tôi sẽ không tham dự bữa tối với Hiệp hội các phóng viên Nhà Trắng năm nay. Chúc mọi người có một bữa tối tuyệt vời”.

Được biết, đây là sự kiện cấp cao thường niên ở Mỹ, với sự tham gia các các chính trị gia và nhà báo. Kể từ năm 1924, các Tổng thống Mỹ đều có mặt trong sự kiện, ngoại trừ cố Tổng thống Ronald Reagan phải hủy lịch vì bị bắn vào năm 1981.

Việc Trump tuyên bố không tham dự sự kiện không quá gây ngạc nhiên, bởi vị tổng thống này vốn có mối quan hệ căng thẳng với báo chí từ lúc tham gia tranh cử. Ông gọi các nhà báo là “kẻ thù của nhân dân” và thường xuyên chỉ trích các tòa soạn, phóng viên cá nhân có quan điểm đối lập ông.

Trước đó một ngày, Nhà Trắng đã ngăn một số cơ quan truyền thông lớn của Mỹ dự cuộc họp do Thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer chủ trì, bao gồm: CNN, The New York Times, Politico, The Los Angeles Times và BuzzFeed. Động thái này gây ra làn sóng phản đối mạnh mẽ.

Đại diện Hiệp hội các phóng viên Nhà Trắng cho biết, tiệc tối vẫn sẽ diễn ra vào ngày 29/4, bất chấp sự vắng mặt của Trump.

Tuy nhiên, một số hãng tin như Bloomberg News và New Yorker khẳng định không đến sự kiện để phản đối hành động công kích báo chí của tổng thống.