Tại Trung Quốc, các nữ vệ sĩ có thể có thu nhập trung bình cao hơn 40% so với các đồng nghiệp nam, và giờ đây ngày càng nhiều phụ nữ muốn trở thành vệ sĩ.

Để trở thành vệ sĩ, phụ nữ phải trải qua quá trình huấn luyện và các cuộc kiểm tra thể lực và các kỹ năng đưa ra quyết định trong những tình huống khẩn cấp và áp lực.

Câu chuyện về ông Xiao Jianhua, một tỷ phú Canada gốc Trung Quốc, mất tích bí ẩn tại Hong Kong mới đây đã gây xôn xao báo chí đại lục cũng như Hong Kong.Thời báo Hoa Nam buổi sáng ngày 3/2 đưa tin, ông Xiao Jianhua đã thuê các nữ vệ từ một công ty an ninh tư nhân có trụ sở tại Thẩm Quyến, theo một quan chức của công ty này.Chen Tong, người sáng lập và quản lý công ty Zhongzhou Tewei, cho biết hôm 2/2 rằng ông Xiao là khách hàng duy nhất của công ty đưa ra yêu cầu cụ thể rằng hầu hết các vệ sĩ của ông phải là phụ nữ. Tuy nhên, ông Chen không tiết lộ có bao nhiêu vệ sĩ từ công ty ông làm việc cho tỷ phú Xiao, và cũng không cung cấp thêm thông tin chi tiết liên quan.Ông Xiao, người được cho là đã rời khách sạn hạng sang Four Seasons tại Central, Hong Kong với sự áp giải của các mật vụ đại lục hôm 27/1 - trước thềm năm mới âm lịch, đã được nhìn thấy đi cùng 2 nữ vệ sĩ vào ngày hôm đó, làm dấy lên sự quan tâm đối với một dịch vụ đang ngày càng trở nên phổ biến đối với các tỷ phú Trung Quốc.Ông Chen cho hay nhu cầu đối với các nữ vệ sĩ tại Trung Quốc đại lục đã gia tăng trong thập niên qua, khi các doanh nhân giàu có thiên hướng thuê các phụ nữ để bảo vệ gia đình họ.Theo một mô tả dịch vụ trên trang web của công ty, các nữ vệ sĩ được công ty tuyển dụng thường có ít nhất 5 năm kinh nghiệm đào tạo về võ thuật và các hình thức thể lực khác, và ưu tiên những người có giải thưởng võ thuật hoặc đấm bốc cấp tỉnh trở lên.Các nữ vệ sĩ cũng biết lái xe và sử dụng được tiếng Anh, và đặc biệt thích hợp với công việc đón học sinh từ trường và hộ tống các khách hàng nữ, quảng cáo của công ty cho biết. “Nhưng nếu xảy ra các cuộc tấn công, các nữ vệ sĩ thường không có khả năng bảo vệ mạnh mẽ, vì vậy chúng tôi rất khuyến khích sử dụng nam vệ sĩ trong những tình huống bảo vệ như vậy”, công ty viết trên trang web.Trong trường hợp của ông Xiao, các vệ sĩ của ông đã không xuất hiện hôm 27/1, khi ông rời khách sạn Four Seasons. Một nguồn tin cho biết với Thời báo Hoa Nam buổi sáng rằng ông Xiao rời Hong Kong để "sẵn lòng" trợ giúp các cuộc điều tra tại đại lục.Ông Chen cho biết thêm, công ty ông tuyển dụng khoảng 30 nữ vệ sĩ. Các nữ vệ sĩ có thể có thu nhập trung bình cao hơn 40% so với các đồng nghiệp nam, và ngày càng nhiều phụ nữ muốn trở thành vệ sĩ.Chỉ khoảng 10% các nữ vệ sĩ là các cựu quân nhân và hầu hết các nữ vệ sĩ đều tốt nghiệp từ các trường thể thao hoặc là vận động viên võ thuật.“Việc đào tạo các nữ vệ sĩ rất khó. Để trở thành vệ sĩ, phụ nữ phải trải qua quá trình huấn luyện và các cuộc kiểm tra thể lực và các kỹ năng đưa ra quyết định trong những tình huống khẩn cấp và áp lực”, ông Chen nói.Một bộ phim tài liệu về các nữ vệ sĩ Trung Quốc được phát sóng vào năm 2013 cho biết nhu cầu về các nữ vệ sĩ ngày càng gia tăng nhanh chóng tại Trung Quốc. Nhân vật chính của bộ phim là một phụ nữ tên Liu Lili, người muốn trở thành vệ sĩ và đã phải nghỉ công việc thiết kế nội thất để tham gia một trung tâm huấn luyện vệ sĩ.