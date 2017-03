TPO - Phía Malaysia cho biết, Cảnh sát quốc tế Interpol đã phát “thông báo đỏ” đối với 4 nghi phạm trong vụ sát hại một công dân Triều Tiên tại sân bay Kuala Lumpur (Malaysia) hôm 13/2 vừa qua.

Kim Jong-nam.

Ngày 16/3, Chánh Thanh tra Cảnh sát Khalid Abu Bakar của Malaysia trong một tuyên bố, cho biết Cảnh sát Quốc tế Interpol đã phát "thông báo đỏ" với 4 nghi phạm trong vụ án mạng kể trên.

Được biết, để điều tra vụ án mạng này, cảnh sát Malaysia đã yêu cầu sự hỗ trợ từ Interpol để truy bắt các nghi phạm bỏ trốn, cũng như các vấn đề khác liên quan đến điều tra vụ án.

Nhà chức trách Malaysia xác định, có 4 nghi phạm bỏ trốn.

Hôm qua, Phó thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi xác nhận Kim Chol, người đàn ông Triều Tiên bị sát hại ở sân bay Kuala Lumpur sáng 13/2, chính là Kim Jong-nam nhưng không nói rõ phương pháp nhận dạng.



Tuy nhiên, đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc vẫn từ chối công nhận người chết là Jong-nam và khẳng định ông là Kim Chol, theo tên trên hộ chiếu ngoại giao.

Đến thời điểm hiện nay, chính quyền Bình Nhưỡng vẫn khẳng định, người đàn ông bị sát hại chỉ đơn giản là công dân nước này có tên Kim Chol, người này thiệt mạng do “đột quỵ”.



Triều Tiên đã lên tiếng đòi Malaysia bàn giao thi thể Kim Chol cho Triều Tiên hoặc cho phép Triều Tiên tham gia vào quá trình khám nghiệm tử thi nhưng bị Malaysia từ chối với lý do vụ việc này xảy ra trên đất Malaysia nên phải do phía Malaysia trực tiếp điều tra..