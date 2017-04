Kẻ được coi là có vị trí quan trọng thứ hai trong tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã bị tiêu diệt trong trận không kích.

Liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu chưa xác nhận thông tin phó tướng của IS bị tiêu diệt. Ảnh minh hoạ: Reuters

Ayad al-Jumaili, phó tướng của Abu Bakr al-Baghdadi, thủ lĩnh IS, đã chết, Đài truyền hình quốc gia Iraq hôm nay dẫn tin từ tình báo quân đội nước này cho biết.Jumaili và những kẻ chỉ huy khác của IS đã bị tiêu diệt trong trận không kích do Không lực Iraq thực hiện ở khu vực al-Qaim, gần biên giới với Syria. Tuy nhiên kênh truyền hình không cung cấp thông tin về ngày diễn ra trận truy quét.Nguồn tin này miêu tả Jumaili là bộ trưởng chiến tranh của IS. Tuy nhiên, hiện phát ngôn viên của liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu chưa xác nhận thông tin trên.