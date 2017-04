Ít nhất 26 người thiệt mạng và 40 người khác bị thương trong một vụ đánh bom do Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tiến hành trong đêm tại miền trung Iraq.

Hiện trường vụ đánh bom. Ảnh: Reuters

Reuters trích dẫn nguồn tin an ninh và y tế của Iraq cho biết, vụ đánh bom xảy ra ở thành phố Tikrit, nằm 140 km về phía tây bắc Baghdad bên sông Tigris, vào khuya ngày 4/4 đến rạng sáng 5/4 (theo giờ địa phương).

Vụ tấn công giết chết ít nhất 26 người, trong đó có 14 cảnh sát, và 40 người khác bị thương.

Hình ảnh tại hiện trường do phóng viên Reuters ghi lại cho thấy, nhiều xe hơi bị cháy đen, trơ khung, quang cảnh xung quanh tan hoang. Theo nguồn tin an ninh, IS đứng sau vụ tấn công.

Tikrit bị phiến quân IS kiểm soát từ tháng 6/2014. Hơn một năm sau đó, tháng 9/2015, nhóm Hồi giáo cực đoan này phá hủy Nhà thờ Xanh, một trong những nhà thờ Cơ đốc cổ nhất ở Trung Đông, nằm ở trung tâm thành phố.

Cũng trong năm 2015, quân đội Iraq tái chiếm được Tirkit, nhưng nhóm phiến quân vẫn tiếp tục tiến hành những cuộc tấn công ở thành phố và ngoại ô.

Tháng 3 vừa qua, hàng chục người đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom tự sát nhắm vào tiệc cưới tại ngôi làng gần thành phố, theo RT.