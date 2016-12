Nhà nước Hồi giáo đăng video quay cảnh các phiến quân dùng súng máy chống trả binh sĩ Iraq khi họ tấn công vào thành phố Mosul.

Video do hãng tin Amaq có liên hệ với Nhà nước Hồi giáo (IS) đăng ngày 28/12. Trong video, phiến quân IS dùng súng máy chống trả binh sĩ quân đội Iraq ở thành phố Mosul.

Các lực lượng chống khủng bố Iraq bắt đầu chiến dịch giải phóng Mosul, bị IS chiếm làm thành trì, từ tháng 10. Họ giành lại 1/4 thành phố này, sau đó chuyển sang "chiến dịch tái trang bị" hồi đầu tháng.

Một sĩ quan đơn vị tinh nhuệ thuộc Bộ Nội vụ Iraq ngày 29/12 nói họ đang tiến quân cùng các lực lượng chống khủng bố ở quận Intisar, Mosul. Quân đội Iraq tại đây được binh sĩ Mỹ cố vấn nhưng vẫn chưa có lợi thế trước phiến quân.

Mosul, cách thủ đô Baghdad khoảng 400 km, rơi vào tay IS từ tháng 6/2014. Giành lại Mosul đồng nghĩa xóa bỏ một nửa "đế chế" xuyên biên giới mà thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi tuyên bố thiết lập cách đây hơn hai năm.