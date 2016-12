Nhà nước Hồi giáo đăng video cho thấy hai binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ bị thiêu sống tại Syria.

Hai binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ bị phiến quân Nhà nước Hồi giáo thiêu sống. Ảnh: Mirror.

Video dài 19 phút đăng ngày 22/12 được cho là quay tại "tỉnh Aleppo" do Nhà nước Hồi giáo (IS) tự thiết lập ở miền bắc Syria. Trong video, hai binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ bị phiến quân IS lôi ra khỏi lồng, buộc dây vào người rồi châm lửa đốt, theo AFP.

Kẻ sát hại hai binh sĩ còn lăng mạ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và kêu gọi "gieo rắc sự hủy diệt" ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Hãng tin Amaq có liên hệ với IS tháng 11 cho biết nhóm phiến quân đã bắt cóc hai binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ. Ankara cũng thông báo mất liên lạc với hai quân nhân.

Video được công bố một ngày sau khi 16 lính Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng trong các đợt tấn công của IS ở thị trấn al-Bab, Syria. Đây là tổn thất riêng lẻ lớn nhất của Ankara kể từ khi can thiệp vào Syria.

Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ sang Syria từ ngày 24/8 để hỗ trợ phe nổi dậy Syria đẩy lùi phiến quân IS và dân quân người Kurd ra xa khỏi khu vực biên giới.