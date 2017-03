Việc khởi động chiến dịch "Lưới trời 2017" của Văn phòng công tác truy nã và thu hồi tang vật quốc tế thuộc Tiểu ban Điều phối chống tham nhũng Trung ương được dư luận quan tâm.

Tôn Hoài Sơn khi đương nhiệm.

"Lưới trời 2017" được khởi động để truy bắt nghi phạm tham nhũng trốn ra nước ngoài và thu hồi tài sản phi pháp của họ.

Theo đó, chiến dịch "Lưới trời 2017" bao gồm truy nã và thu hồi tang vật đối với các tội phạm chức vụ do Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đứng đầu, còn chiến dịch "Săn cáo" do Bộ Công an đứng đầu. Bộ Công an còn phối hợp với Ngân hàng Trung ương trong việc chặn đứng hoạt động chuyển tiền phi pháp thông qua các công ty ở nước ngoài và hệ thống ngân hàng ngầm.

Theo giới truyền thông, việc truy nã và thu hồi tang vật đối với quan tham chạy ra nước ngoài trở thành "đột phá khẩu" trong công tác quản lý của Đảng, cũng như cuộc chiến chống tham nhũng.

Trước đó, ông Vương Kỳ Sơn, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương tuyên bố, phải sâu sắc cải cách thể chế giám sát nhà nước, xây dựng cơ chế chống tham nhũng dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng. Đồng thời nhấn mạnh, mục đích của việc cải cách thể chế giám sát nhà nước nhằm tăng cường sự lãnh đạo thống nhất của Đảng đối với công tác chống tham nhũng.

Theo giới truyền thông, Trung Quốc đang gặp khó khăn trong công tác phòng chống tham nhũng và truy bắt quan tham trốn ra nước ngoài, cũng như thu hồi tài sản bất chính của họ.

Theo tờ Tân Kinh thời báo, số lượng quan tham Trung Quốc trốn ra nước ngoài đã tăng chóng mặt - năm 2001, mới có hơn 4.000 trường hợp với số tiền trên 5 tỷ nhân dân tệ (NDT), nhưng năm 2008, đã có hơn 16.000 nghi phạm và số tài sản tham nhũng bị đưa ra nước ngoài tăng gấp 160 lần.

Theo thống kê, trong năm 2016, các cơ quan chức năng đã truy nã và hồi hương 1.032 nghi phạm trốn ra nước ngoài từ hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 134 công chức, 19/100 nghi can bị phát lệnh truy nã đỏ, thu giữ số tang vật trị giá 2,4 tỷ NDT (khoảng 346 triệu USD).

Cũng theo thống kê, trong năm 2016, đã có ít nhất 70 đại biểu quốc hội bị truất quyền hoặc kết quả bầu cử bị bãi bỏ.

Chiến dịch "Lưới trời 2017" được khởi động cùng thời điểm cảnh sát Trung Quốc lần đầu tiên dẫn độ thành công tội phạm lẩn trốn tại Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) về nước. Đối tượng bị dẫn độ phạm tội lừa đảo hợp đồng và nằm trong danh sách truy nã của chiến dịch "Lưới trời".

Theo hồ sơ điều tra của Cảnh sát Thượng Hải, đối tượng này đã làm giả hồ sơ nhà đất để lừa đảo và chiếm đoạt 2 triệu NDT từ các nạn nhân mua nhà. 9 năm trước (tháng 3-2008), hắn trốn sang UAE và gần 2 năm trước (tháng 4-2015), Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương đưa tên này vào danh sách truy nã "Lưới trời".

Cùng thời điểm kể trên, Uỷ ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương tuyên bố, cựu Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Đông, kiêm Bí thư Thành ủy Chu Hải, ông Lý Gia đã bị khai trừ khỏi Đảng, bị cách chức do hàng loạt sai phạm, trong đó có hành vi tham nhũng và hồ sơ vụ việc sẽ được chuyển tới cơ quan chức năng để xử lý theo pháp luật.

Theo tuyên bố của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, ông Lý Gia đã câu kết bè phái để phục vụ lợi ích cá nhân và thực hiện những hoạt động "phi tổ chức". Ngoài ra, ông Lý Gia còn vi phạm các quy định về tổ chức thông qua việc cung cấp thông tin giả mạo, vi phạm các quy định liên quan tới bổ nhiệm cán bộ và nhận hối lộ.

Cựu Bí thư Thành ủy Chu Hải còn lạm dụng công quỹ để phục vụ những cuộc truy hoan và du lịch cá nhân. Gần 1 năm trước (23-3-2016), ông Lý Gia đã bị điều tra, sau khi cơ quan chức năng nhận được hơn 400 đơn thư tố cáo. Trong đó có đơn tố cáo của 25 phụ nữ (từ 2011 đến 2016), và liên quan đến hơn 80 công trình với tổng số tiền lên tới 43,37 tỷ NDT.

Dư luận cho rằng, ông Tôn Hoài Sơn đã trở thành "Hổ" cấp bộ (Phó Tổng thư ký Hội nghị Chính hiệp toàn quốc, Chủ nhiệm Ủy ban công tác Hongkong, Macao, Đài Loan và Hoa kiều) đầu tiên bị ngã ngựa của năm 2017.

Trước đó (28/2), Tòa án Thượng Hải đã khai đình xét xử nguyên Phó Tỉnh trưởng tỉnh An Huy Dương Chấn Siêu vì phạm các tội hối lộ, tham ô và lạm dụng chức quyền.

Được biết, trong giai đoạn 2008-2016, ông Dương Chấn Siêu đã trực tiếp hoặc thông qua người nhà nhận hối lộ với tổng số tiền 80,85 triệu NDT (khoảng 11,77 triệu USD) từ các cá nhân và doanh nghiệp, để họ thu mua đất đai, chuyển đổi vị trí công tác hoặc đề bạt chức vụ. Ngoài ra, ông Dương Chấn Siêu còn biển thủ công quỹ 1,16 triệu NDT.