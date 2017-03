TPO - Reuters hôm 22/3 đưa tin, một vụ tấn công vừa xảy ra ở tòa nhà Quốc hội Anh khiến hàng chục người bị thương.

Một người bị thương nằm gần tòa nhà Quốc hội Anh

Phóng viên Reuters chứng kiến hàng chục người bị thương trên cầu Westminster, nhiều người khác nằm trên mặt đất, máu chảy lênh láng. Hiện số thương vong vẫn chưa được rõ.

Ngay lập tức, cuộc họp của Hạ viện bị hủy, các nghị sỹ được yêu cầu ở yên trong tòa nhà.

Một nạn nhân mắc kẹt dưới xe khách. Ảnh: Reuters

Nữ cảnh sát hỗ trợ người gặp nạn. Ảnh: Reuters

Nhiều người dân tham gia cứu nạn. Ảnh: Reuters

Cảnh sát đặc nhiệm được huy động. Ảnh: Reuters

Lực lượng an ninh được triển khai bên ngoài khu vực. Ảnh: Reuters

Phong tỏa các tuyến đường quanh tòa nhà Quốc hội

Theo ghi nhận của phóng viên hãng tin Reuters, rất đông cảnh sát vũ trang đang có mặt tại tòa nhà.

Thủ tướng Anh Theresa May đã được 8 nhân viên an ninh hộ tống đến nơi an toàn, người phát ngôn của bà cho biết.

Lãnh đạo Hạ viện, ông David Lidington cho hay, kẻ tấn công đã đâm trọng thương một cảnh sát và tên này đã bị cảnh sát bắn gục.

Theo RT, cảnh sát Anh coi đây là một vụ tấn công khủng bố. Vụ việc đang được điều tra.