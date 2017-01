TPO - Cậu bé Aparajit Lodhi, người Ấn Độ đã được sinh ra trong một tình cảnh đáng thương. Lưỡi cậu bé sưng to như trái mận, che gần kín khoang miệng khiến cậu bé không thể nuốt được bất cứ thứ gì.

Theo các bác sỹ, cậu bị mắc một chứng bệnh hiếm gặp mang tên Macroglossia, nôm na là lưỡi to bất thường. Chiếc lưỡi này to tới mức cậu bé sẽ chết ngạt nếu không được phẫu thuật ngay. Rất may, các bác sỹ đã phẫu thuật thành công khối u trong lưỡi cậu bé sau khi cậu chào đời 4 ngày.

Mẹ cậu bé, chị Mini Lodhi, 28 tuổi, người bang Madhya Pradesh, Ấn Độ kể: “Tôi đã hoảng sợ khi nhìn thấy con có chiếc lưỡi to khủng khiếp. Thằng bé cứ khóc liên tục. Tôi biết là con đang rất đau đớn và đói, nhưng chẳng giúp được gì.”

Cậu bé trước phẫu thuật

Bốn ngày sau khi sinh, cậu bé đã được phẫu thuật để giảm một nửa kích cỡ khối u trong lưỡi. Bác sỹ, Agarwal, Trưởng khoa phẫu thuật sơ sinh tại một bệnh viện ở Jabalpur cho biết, cậu bé không thể nuốt được bất kỳ thứ gì vì chiếc lưỡi khổng lồ này. Đây là ca hiếm gặp, xuất hiện với tỉ lệ 1/ 500.000 ca sơ sinh.

Ông cho biết thêm, sau hai giờ phẫu thuật, lưỡi cậu bé đã nhỏ lại và có thể nuốt được. Khối u trong lưỡi đã được cắt bỏ hoàn toàn, nhưng cậu bé sẽ phải được chăm sóc đặc biệt để chức năng hoạt động của lưỡi được hoạt động như bình thường.

Các bác sỹ đã phẩu thuật cắt bỏ khối u cho cậu bé.

Ngay sau khi phẫu thuật, cậu bé được cho uống một ít nước đường và người mẹ được phép vào chăm sóc con.