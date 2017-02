TPO - Các bác sĩ ở một bệnh viện Ấn Độ vừa thực hiện ca phẫu thuật kì lạ chưa từng có: Loại bỏ gián còn sống ra khỏi hộp sọ của nữ bệnh nhân.

Ca phẫu thuật hi hữu vừa diễn ra tại Bệnh viện Stanley Medical College ở Chennai, thủ phủ bang Tamil Nadu, Ấn Độ.

Tờ The New Indian Express (TNIE) đưa tin, vào một buổi đêm, khi đang ngủ say, chị Selvi (42 tuổi), sống tại thị trấn Injambakkam, cảm thấy có con gì bò vào trong lỗ mũi.

Chị Selvi đã cố gắng xua đuổi con vật, nhưng sự đau đớn đã giày vò chị cả đêm. “Tôi không thể giải thích được cảm giác đó, nhưng chắc chắn đó là do côn trùng. Cảm giác giống như kiến bò. Bất cứ khi nào nó di chuyển, tôi thấy nóng rát trong mắt. Tôi bị khó chịu cả đêm. Tôi không ngủ được nên ngồi dậy chờ trời sáng để đến bệnh viện”, nữ công nhân kể.

Sáng ngày hôm sau, chị Selvi nhờ con rể đưa đến Bệnh viện Stanley Medical College. Tại đây, các y bác sĩ tiến hành nội soi và phát hiện một con gián còn sống trong hộp sọ, phần giữa đôi mắt nữ bệnh nhân.

Theo các bác sĩ, may mắn, chị Selvi đã đi kiểm tra đúng lúc, vì nếu con gián chết, não bộ của bệnh nhân sẽ bị tổn hại. “Nó ở đáy sọ, giữa hai mắt và gần não. Nếu không phát hiện kịp thời, nó sẽ chết và có thể nhiễm trùng đến não”, Bác sĩ MN Shankar, trưởng khoa tai mũi họng của bệnh viện cho biết trên TNIE

Bác sĩ MN Shankar cũng bình luận: “Đây là trường hợp đầu tiên tôi thấy trong suốt 3 thập kỷ hành nghề”.