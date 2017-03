Lời lẽ của Thủ tướng Anh Theresa May trong lá thư nhằm kích hoạt Điều 50 Hiệp ước Lisbon đã gây phản ứng từ các quốc gia thành viên khác, rằng họ sẽ không chấp nhận việc dùng hợp tác an ninh làm công cụ mặc cả.

Thủ tướng Anh Theresa May đang phải đối mặt với nhiều thách thức để bảo đảm cuộc chia tay của nước Anh với EU diễn ra suôn sẻ ảnh: Guardian

Báo Anh The Guardian dẫn lời nhiều các quan chức cấp cao tại Brussels phàn nàn về bức thư của bà May. Ngay cả những người phản đối ở Westminster (Anh) cũng cho rằng bà May “đe dọa trắng trợn” và coi an ninh là “công cụ mặc cả” cho các cuộc đàm phán nước Anh rời Liên minh châu Âu (EU).

Thủ tướng Anh cảnh báo các lãnh đạo EU, rằng nếu thất bại trong việc đạt được một thỏa thuận toàn diện về Brexit sẽ dẫn đến quan hệ hợp tác yếu hơn giữa Anh và EU trong lĩnh vực an ninh và chống tội phạm.

Lá thư nhằm kích hoạt Điều 50 của Hiệp ước Lisbon do Đại sứ Anh tại EU, Ngài Tim Barrow, trình lên Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk, nhấn mạnh rằng mong muốn hàng đầu của chính phủ Anh là duy trì một “quan hệ đối tác sâu sắc và đặc biệt” với EU 27.

Nhưng nhà lãnh đạo đảng Bảo thủ cũng nói trong lá thư rằng thỏa thuận về một cuộc “ly dị” cuối cùng sẽ cần bao gồm cả hợp tác kinh tế và an ninh.

“Nếu chúng tôi rời EU mà không đạt được thỏa thuận, quan điểm mặc định là chúng tôi sẽ phải dựa vào những điều khoản của Tổ chức Thương mại thế giới.

Về vấn đề an ninh, không đạt được thỏa thuận nghĩa lại sự hợp tác của chúng ta trong cuộc chiến chống tội phạm và chủ nghĩa khủng bố sẽ suy yếu”, bà May viết.

Điều phối viên Brexit của Nghị viện châu Âu, ông Guy Verhofstadt, đáp lại rằng các thành viên của Nghị viện sẽ không chấp nhận bất kỳ nỗ lực nào của Anh nhằm sử dụng sức mạnh quân sự và tình báo làm công cụ mặc cả.

Ông Verhofstadt cũng nhấn mạnh những vấn đề phức tạp mà Thủ tướng Anh sẽ phải đối mặt trong quá trình đưa nước Anh ra khỏi EU một cách suôn sẻ.

“Tôi cố gắng hành xử như một quý ông đối với một phụ nữ, vì thế tôi thậm chí không sử dụng hay nghĩ về từ tống tiền”, ông Verhofstadt nói.

“Tôi nghĩ việc bảo đảm an ninh cho công dân của chúng ta quan trọng hơn nhiều so với việc đánh đổi thứ này lấy thứ khác. Cả hai đều cực kỳ quan trọng đối với quan hệ đối tác trong tương lai nên không phải mặc cả thứ này lấy thứ khác”, ông nhấn mạnh.

Ông Gianni Pittella, lãnh đạo khối xã hội chủ nghĩa trong nghị viện châu Âu, nói: “Sẽ thật thái quá nếu đùa với mạng sống của người dân trong những cuộc thương lượng này. Đây không phải khởi đầu tốt của bà Theresa May.

Nó có vẻ như kiểu tống tiền, nhưng an ninh là vì tất cả công dân của chúng ta chứ không phải công cụ mặc cả. Chúng tôi vẫn hy vọng bà Theresa May có thể trở về đúng quy đạo...Đây không phải bước đi thông minh”, ông Pittella nói.

Lời lẽ của bà May trong lá thư này ngược lại với giọng hòa giải của bà khi nói trước các nghị sĩ Anh rằng chính phủ Anh sẽ nỗ lực bảo đảm Vương quốc Anh sẽ vẫn là người bạn tốt nhất và đồng minh gần gũi của EU.

Sau khi gửi thư kích hoạt Điều 50, Chính phủ Anh dự kiến công bố sách trắng trong ngày 30/3 để đặt nền tảng cho một dự luật nhằm đưa luật pháp EU trở lại với hệ thống của Anh.

Các nguồn tin nói rằng mục đích của việc làm này là để bảo đảm rằng những luật lệ và quy tắc của EU sẽ vẫn được duy trì ở Anh sau khi Anh chấm dứt tư cách thành viên.