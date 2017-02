Trong ảnh là một binh sĩ của liên quân đang kiểm tra một nhà máy sản xuất vũ khí do IS bỏ lại trên đường tháo chạy.

Binh sĩ Iraq kiểm tra một một thùng lớn chứa 30 quả tên lửa do Nga sản xuất bị IS bỏ lại trong xưởng. Số tên lửa này nhiều khả năng do IS chiếm được từ các kho vũ khí của quân đội Iraq.