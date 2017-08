Máy bay liên quân Mỹ không kích đoàn xe chở IS và gia đình hướng Syria

TPO - Một phát ngôn viên của liên quân do Mỹ dẫn đầu cho biết, đã tiến hành cuộc không kích để chặn đoàn xe chở các chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và gia đình chạy đến đến phần lãnh thổ do nhóm khủng bố này kiểm soát ở Đông Syria.