TP - Toàn bộ 92 người trên máy bay quân sự Tu-154 rơi trên biển Đen sáng qua không có hy vọng sống sót, báo chí Nga đưa tin. Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nga nói rằng, máy bay có thể đã lao xuống biển do sự cố kỹ thuật hoặc lỗi của phi công, không phải do khủng bố.

Tính đến đêm 25/12, đã tìm thấy thi thể 10 nạn nhân và nhiều vật dụng của hành khách. Việc nhận dạng đòi hỏi công tác giám định ADN. Không tìm thấy ai sống sót Chiếc Tu-154 chở 84 hành khách cùng 8 thành viên phi hành đoàn mất tín hiệu radar lúc 5h25 sáng 25/12 (9h25 phút sáng giờ Việt Nam), 20 phút sau khi cất cánh tại sân bay Adler ở thành phố Sochi gần biển Đen. Theo lịch trình, máy bay bay vòng từ Mátxcơva, hạ cánh ở Sochi để tiếp nhiên liệu rồi bay tiếp tới Syria. Bộ Quốc phòng Nga thông báo, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn, trong đó có 4 tàu, 5 trực thăng của Hạm đội biển Đen và 63 thợ lặn, đã tìm thấy các mảnh vỡ chiếc Tu-154 ở ngoài khơi biển Đen, cách bờ biển Sochi 1,5km, ở độ sâu 50-70m. Thiếu tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, nói: “Không tìm thấy người sống sót nào”. Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo, 26/12 sẽ là ngày quốc tang. Ông hủy bỏ một số cuộc họp quan trọng trong các ngày tới. Trong số nạn nhân có 9 nhà báo (gồm 3 phóng viên của Star TV), 2 quan chức cấp cao, 8 binh sĩ cùng 64 thành viên đoàn ca múa quân đội Alexandrov (gồm trưởng đoàn Alexandr Khalimov). Họ có kế hoạch biểu diễn hòa nhạc chào mừng Năm mới tại căn cứ quân sự Nga tại thành phố Latakia ở miền tây Syria. Ca sĩ Sergei Khlopnikov, thành viên dàn hợp xướng, người không tham gia chuyến bay vì con gái của anh bị ốm, nói: “Dàn giao hưởng không đi chuyến này vì đoàn quyết định dùng âm nhạc đã thu âm từ trước”. Đoàn gồm 100-120 thành viên, tùy thuộc các chương trình biểu diễn khác nhau. Đoàn gồm một dàn hợp xướng, một nhóm vũ công và một dàn giao hưởng. Kể từ năm 1928, Alexandrov phát triển ngày càng lớp mạnh và nổi tiếng nhờ vào sự ủng hộ không ngừng của chính phủ Nga. Đoàn lưu diễn khắp thế giới, chuyên biểu diễn các bài hát dân ca Nga, các bài hát yêu nước và được mệnh danh là “vũ khí xướng ca Nga”. Trên chuyến bay định mệnh còn có nhà hoạt động nhân đạo Elizaveta Glinka, ông Alexandr Khalimov và Cục trưởng Cục Văn hóa - Bộ Quốc phòng Nga Anton Gubakov. Bà Glinka là Giám đốc điều hành của Quỹ từ thiện Fair Aid của Điện Kremlin, từng đạt giải của Nhà nước Nga vì những thành tựu về nhân quyền. Theo tập đoàn bảo hiểm Sogaz, mỗi gia đình nạn nhân sẽ nhận được khoản tiền bảo hiểm 5,8 triệu rúp theo các điều khoản đã ký với Bộ Quốc phòng Nga. Hiện trường tìm kiếm người trên máy bay quân sự Tu-154 rơi xuống biển Đen. Ảnh: Tass. Có thể do nhầm phương hướng Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nga Viktor Ozerov cho biết, chiếc Tu-154 có thể đã lao xuống biển do sự cố kỹ thuật hoặc lỗi của phi công, chứ không phải do khủng bố. Ông nói: “Tôi đã loại bỏ hoàn toàn nguy cơ bị tấn công khủng bố. Chiếc máy bay bay đường vòng sau khi cất cánh bay qua biển, có thể do xác định nhầm phương hướng”. Một đoạn băng ghi âm được cho là một trong những đoạn nói chuyện cuối cùng giữa những người điều khiển không lưu và phi hành đoàn đã được truyền thông Nga phát đi. Đoạn băng này cho thấy, không có dấu hiệu phi hành đoàn gặp trục trặc gì. Các giọng nói hoàn toàn bình tĩnh tới khi máy bay mất liên lạc. Các báo cáo từ khu vực biển Đen cho thấy, điều kiện bay lúc đó hoàn toàn thuận lợi. Thiếu tướng Konashenkov cho biết, chiếc Tu-154 được xuất xưởng năm 1983 và đã trải qua 6.689 giờ bay. Máy bay được sửa chữa lần cuối vào ngày 29/12/2014 và được bảo dưỡng định kỳ lần cuối vào tháng 9 vừa qua. Phi công Roman Volkov có kinh nghiệm hơn 3.000 giờ bay. Bà Svetlana Petrenko, người phát ngôn Ủy ban Điều tra Liên bang Nga, cho biết, đã thiết lập ủy ban điều tra để tìm hiểu nguyên nhân, trong đó có kế hoạch thu giữ tài liệu và thẩm vấn những người tham gia quá trình chuẩn bị cho chuyến bay. Nếu có dấu hiệu hình sự thì sẽ xử nghiêm. Điện chia buồn Tổng thống Syria Bashar al-Assad gửi điện chia buồn tới Tổng thống Nga Vladimir Putin với nội dung: “Chúng tôi bị sốc khi nhận được tin về vụ tai nạn của Tu-154, chiếc máy bay đang chở bạn bè thân yêu của chúng tôi, những người đang có ý định chia sẻ với chúng tôi và người dân Aleppo niềm vui chiến thắng”. Trong điện chia buồn gửi Tổng thống Putin, Thủ tướng Đức Angela Merkel bày tỏ rằng, suy nghĩ mà bà Merkel hướng đến lúc này chính là người thân của các nạn nhân vụ tai nạn máy bay. Tổng thống các nước Czech, Azerbaijan, Kazakhsta, Moldova…; bộ trưởng ngoại giao Ý, Belarus, Thổ Nhĩ Kỳ... cũng đã gửi điện chia buồn tới lãnh đạo và nhân dân Nga.