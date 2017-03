TPO - Mật vụ Mỹ vừa xác nhận, một chiếc máy tính xách tay của nhân viên cơ quan này bị đánh cắp. Đáng nói, bên trong chứa thông tin mật liên quan tân Tổng thống Donald Trump và cựu đối thủ đảng Cộng hòa Hillary Clinton.

Kế hoạch liên quan đến Trump Tower có trong chiếc máy tính bị đánh cắp.

Tờ The New York Daily News dẫn nguồn tin từ cảnh sát cho biết, nhà chức trách đang tìm kiếm một chiếc máy tính xách tay bị đánh cắp từ xe của một mật vụ Mỹ tại quận Brooklyn, New York, Mỹ, vào sáng ngày 16/3 (giờ địa phương).

Theo tờ ABC News, chiếc máy tính bị đánh cắp chứa các thông tin liên quan đến Trump Tower, thuộc sở hữu của tân Tổng thống Mỹ, chi tiết về cuộc điều tra hình sự vụ bà Hillary Clinton dùng email cá nhân gây rò rỉ thông tin mật quốc gia.

Ngoài ra, một số tập tin có tài liệu quan trọng về Giáo hoàng Francis và nhiều thông tin mật khác, CBS News báo cáo.

Cơ quan mật vụ Mỹ cảnh báo với các nhà điều tra, tuy máy tính không có bất kỳ thông tin nhạy cảm về Nhà Trắng hay các nhà lãnh đạo nước ngoài, nhưng sẽ nguy hại đến an ninh quốc gia nếu dữ liệu rò rỉ ra bên ngoài. Cơ quan này cũng tiết lộ, chiếc máy tính được cài nhiều lớp bảo mật, khó có thể xâm nhập.

Ngoài máy tính xách tay, nhân viên mật vụ còn bị mất một số vật dụng khác, trong đó phải kể đến chiếc túi đen có gắn phù hiệu mật vụ. Người sở hữu phù hiệu này có thể tham dự các sự kiện quan trọng cấp quốc gia.

Giới chức Mỹ đã tìm cách lần theo dấu vết và xóa dữ liệu từ xa nhưng không thành. Cơ quan mật vụ Mỹ tuyên bố, sẽ không bình luận gì thêm trong thời gian cuộc điều tra diễn ra.