Gần 8.000 cảnh vệ quốc gia bảo vệ thủ đô Washington sẽ mất tổng chỉ huy lúc họ đang làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh cho lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump.

Chỉ huy lực lượng Vệ binh quốc gia tại Washington, thiếu tá Errol R. Schwartz (giữa). Ảnh:RT.

Theo mệnh lệnh của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, người sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/1 tới đây, chỉ huy lực lượng Vệ binh quốc gia tại Washington, thiếu tá Errol R. Schwartz, sẽ bị thôi việc vào lúc 12h01 trưa 20/1, báo Washington Post cho biết. Điều này đồng nghĩa với việc, ông Schwartz sẽ không còn là người phụ trách 2.700 binh sĩ thuộc đội Cảnh vệ Không quân Quốc gia và Quân đội của quận Columbia trong lễ nhậm chức, cũng như 5.000 binh sĩ không vũ trang từ 40 bang.

Trả lời phỏng vấn Washington Post, ông Schwartz nói: “Thời điểm bị thôi việc quá bất thường. Cấp dưới của tôi khi đó vẫn đang làm nhiệm vụ trên các tuyến đường. Tôi thấy họ ra đi nhưng không thể chào đón họ trở lại”. Ông chia sẻ thêm, ông không bao giờ có ý định sẽ từ bỏ nhiệm vụ giữa chừng. Song ông cũng ngậm ngùi: “Tôi là một binh sĩ. Tôi là người do tổng thống bổ nhiệm do đó tổng thống có quyền cách chức tôi”.

Bình luận về việc cho thôi việc “bất thường” này, Chủ tịch Hội đồng thành phố Washington nói: “Thật khó hiểu quyết định cho thôi việc tổng tư lệnh khi đang dở dang nhiệm vụ. Ông ấy thực sự có ích cho cộng đồng, ấn tượng của tôi là ông ấy tốt cho Vệ binh quốc gia”.

Thông thường các quan chức chính quyền tiền nhiệm sẽ đệ đơn từ chức trước khi tổng thống kế nhiệm tuyên thệ nhậm chức. Ông Schwartz, 65 tuổi, được Tổng thống George W. Bush bổ nhiệm làm tư lệnh lực lượng cảnh vệ quốc gia năm 2008, ông đã đệ đơn từ chức khi Tổng thống kế nhiệm Barack Obama chuẩn bị nhậm chức vào đầu năm 2009. Tuy nhiên, đơn từ chức của ông Schwart không được chấp nhận. Ngược lại, đến thời Tổng thống tân cử Trump, ông Schwart sẽ phải từ bỏ chức vụ vào đúng ngày tổng thống nhậm chức.

Ông Schwartz không phải là người duy nhất bị thôi việc ngay khi ông Trump tuyên thệ nhậm chức tổng thống thứ 45 của Mỹ. Đội ngũ chuyển giao quyền lực của ông Trump trước đó đã đưa ra một chỉ lệnh yêu cầu rất nhiều đại sứ do Tổng thống Obama đề cử phải thôi việc vào ngày 20/1.

Quyết định của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh nước Mỹ ra sức chuẩn bị cho lễ nhậm chức của ông với các biện pháp thắt chặt an ninh chưa từng có. Ước tính có khoảng 28.000 nhân viên công vụ sẽ được triển khai, trong đó có 10.000 nhân viên từ Bộ An ninh Nội địa, 12.000 nhân viên cơ quan liên bang, 2.800 cảnh sát địa phương... Chi phí an ninh cho lễ nhậm chức của ông Trump ước tính ngốn tới 100 triệu USD.