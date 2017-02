TPO - Trong khoảng thời gian từ ngày bầu cử đến ngày nhậm chức của Tổng thống Donald Trump, chính quyền thành phố New York đã phải chi khoảng 24 triệu USD (tương đương 547 tỉ đồng) để bảo vệ an ninh cho Tháp Trump – nơi cư trú thường xuyên của Đệ nhất Phu nhân Melania Trump và con trai Barron.

Ảnh minh họa

Theo tuyên bố của cảnh sát trưởng James O'Neill, sở Cảnh sát New York hiện đang phải đảm nhiệm cùng lúc hai trọng trách: bảo vệ cuộc sống của người dân và bảo vệ gia đình Tổng thống Mỹ, đặc biệt là Tháp Trump.

Tháp Trump nằm trên đại lộ Fifth Avenue, gần Central Park, là nơi lưu trú thường xuyên của Đệ nhất Phu nhân Melania cùng con trai Barron. “Và giờ đây Tháp Trump cũng đã trở thành mục tiêu của những kẻ khủng bố chống lại nước Mỹ”, ông O’Neil nói.

Chỉ tính riêng trong khoảng thời gian từ ngày bầu cử (8/11/2016) đến ngày Tổng thống Donald Trump nhậm chức (20/1/2017), chính quyền thành phố New York đã phải chi khoảng 24 triệu USD (tương đương 547 tỉ đồng), tức trung bình 308.000 USD (hơn 7 tỉ đồng)/ngày để bảo vệ an ninh cho Tháp Trump.

Không chỉ sở Cảnh sát mà cơ quan phòng cháy chữa cháy cũng phải chi khoảng 1,7 triệu USD (tương đương 38 tỉ đồng) chi phí phát sinh trong khoảng thời gian ông Trump ở New York.

Giờ đây, ông Trump chủ yếu sống và làm việc tại thủ đô Washington, rất ít khi quay lại New York và ở tại Tháp Trump. Tuy nhiên, các lực lượng an ninh vẫn phải duy trì việc canh gác và bảo vệ khu vực nhạy cảm này. “Việc này khiến chúng tôi gặp khá nhiều khó khăn, bởi nguồn lực của chúng tôi có hạn”, cảnh sát trưởng New York O’Neil nói.

Vì lí do đó, chính quyền New York buộc phải yêu cầu Nhà Trắng hoàn trả cho thành phố chi phí phát sinh liên quan đến việc bảo vệ gia đình Tổng thống Trump. Trước đó, vào tháng 12/2016, Thị trưởng New York Bill de Blasio đã lên tiếng yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ chi trả 35 triệu USD tiền bảo vệ an ninh tháp Trump.

“Không nên bắt buộc những người dân đang đóng thuế cho thành phố phải trả tiền cho nghĩa vụ an ninh quốc gia. Số tiền đó nên được Quốc hội hoàn trả cho người dân”, nữ nghị sĩ New York Carolyn Maloney nói.

Phát ngôn viên của Tổng thống vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận nào liên quan đến việc này.