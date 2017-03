TPO - Sau khi Tổng tư lệnh NATO Curtis Scaparrotti tỏ vẻ nghi ngờ Nga đang hậu thuẫn phiến quân Taliban ở Afghanistan, phía Moscow đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc này.

Tổng tư lệnh NATO Curtis Scaparrotti.

Mỹ cáo buộc Nga hậu thuẫn khủng bố

Hôm 23/3, trong một phiên điều trần với Ủy ban Quân vụ của Thượng viện Mỹ, Tổng tư lệnh NATO, tướng lục quân 4 sao của Mỹ, ông Curtis Scaparrotti cho biết: “Tôi nhận thấy có sự gia tăng về tầm ảnh hưởng của Nga trong vấn đề hợp tác, thậm chí là hỗ trợ cho nhóm khủng bố Taliban”, theo Reuters.

Tuy nhiên, tướng Scaparrotti không nói rõ liệu Nga hỗ trợ cho Taliban những gì cũng như vai trò trực tiếp của Moscow đối với nhóm khủng bố trên.

Nga bác bỏ

Ông Zamir Kabulov, đặc phái viên của Kremlin ở Afghanistan hôm 24/3 tuyên bố, cáo buộc Moscow hậu thuẫn nhóm khủng bố cực đoan là “hoàn toàn sai lầm”. Ngoài ra, Nga cho rằng họ liên hệ có giới hạn với Taliban nhằm mục đích đưa nhóm trở lại bàn đàm phán.

Trên thực tế, Moscow coi Taliban là một tổ chức khủng bố và ủng hộ Liên minh phương Bắc chống lại nhóm Hồi giáo cực đoan này trong cuộc nội chiến hồi những năm 1990.

Tuy nhiên, lập luận của phương Tây cũng rất đáng chú ý là: mối quan tâm của Taliban trùng hợp với không chỉ Nga, mà còn nhiều quốc gia khác, về vấn đề chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Lý do bất ngờ

"Cách tiếp cận mềm mỏng của Nga đối với Taliban ở Afghanistan được cho là đột ngột và gây bất ngờ cho phương tây", theo Reuters.

Hai lý do được nêu ra là: Một là nhằm đảm bảo an toàn cho công dân và các tổ chức của Nga tại những khu vực Taliban đang chiếm đóng. Hai là nhằm đối phó với IS khi tổ chức này thành lập chi nhánh tại Afghanistan hồi tháng 1/2015.

Taliban tại Afghanistan đảm bảo rằng IS sẽ không thể vươn tới biên giới Nga và những nước đồng minh như Iran, Trung Quốc.

Khẩu chiến

Tuy nhiên, sự mềm mỏng này lại khiến các quan chức quân sự cấp cao của Mỹ cáo buộc Nga đang làm suy yếu chính phủ Afghanistan và đồng minh Mỹ/NATO, đồng thời “hợp thức hóa” Taliban.

Bình luận trên diễn ra 1 tháng sau khi chỉ huy NATO tại Afghanistan nói rằng "Nga đang hậu thuẫn Taliban và cung cấp cho họ vỏ bọc ngoại giao nhằm làm suy yếu tầm ảnh hưởng của Mỹ và khiến NATO thất bại".

Trước cáo buộc trên, ông Kabulov cũng đã bác bỏ hoàn toàn.

"Như chúng tôi nhiều lần nhấn mạnh, những cáo buộc được dàn dựng nhằm biện minh cho sự thất bại của các chính trị gia và quân đội Mỹ trong cuộc chiến tại Afghanistan”, ông Kabulov nhấn mạnh.