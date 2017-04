TP - Ngày 3/4, Bộ An ninh Nội địa Mỹ công bố các biện pháp mới để giảm thiểu tình trạng gian lận trong sử dụng visa H1B.

Ảnh minh họa

Đây là loại visa không định cư cho phép doanh nghiệp Mỹ tuyển dụng nhân sự nước ngoài tới Mỹ làm việc (thông thường là 3 năm, có thể gia hạn tới 6 năm). Cá nhân không thể nộp đơn xin visa H1B mà công ty tuyển dụng lao động phải nộp đơn xin nhập cảnh cho nhân viên được bảo lãnh.

Các biện pháp do Bộ An ninh Nội địa vừa công bố sẽ tập trung xem xét kỹ các nhà tuyển dụng sử dụng visa H1B, trong đó có việc điều tra thông tin cơ bản của các doanh nghiệp tuyển chọn lao động nước ngoài, có tỷ lệ nhân viên H1B nhiều hơn so với công dân Mỹ, có nhiều kiến nghị của các nhân viên H1B…

Một quan chức của Nhà Trắng cho biết: “Đây là những bước đầu tiên quan trọng để mang lại tính trách nhiệm và minh bạch hơn cho hệ thống H1B. Chính quyền đang xem xét một vài lựa chọn bổ sung cho phép Tổng thống sử dụng quyền lực hiện có của ông để đảm bảo các cơ quan liên bang thực hiện chặt chẽ hơn các khía cạnh của chương trình”.

Hôm 3/4 là ngày đầu tiên nhận đơn xin visa cho năm tài khóa 2018. Vẫn chưa có gì thay đổi, số lượng người được cấp visa không tăng, không giảm. Trước đó, ngày 2/2, khi mới nhậm chức tổng thống, ông Donald Trump đưa ra một sắc lệnh chỉ đạo chính phủ xem lại một loạt chương trình visa, bảo đảm rằng người lao động Mỹ được ưu tiên và bảo vệ công việc, tiền lương và phúc lợi.

Ông Trump từng cam kết sẽ kết thúc việc cấp visa H1B theo hình thức quay số may mắn. Chính quyền của ông Trump đã thực hiện nhiều biện pháp khác để kiểm soát các vi phạm về visa H1B, như đưa ra cảnh báo của Bộ Tư pháp tới chủ sử dụng lao động, thông báo kế hoạch nâng cao tính minh bạch đối với người nộp đơn.

Peter Robbio, phát ngôn viên của Numbers USA (Mỹ), nhóm ủng hộ việc giới hạn nhập cư vào Mỹ, nói: “Việc tăng cường giám sát là một khởi đầu tốt, nhưng các nhà tuyển dụng vẫn có thể sử dụng chương trình một cách hợp pháp để giảm tiền lương và thay thế công nhân Mỹ”.

Các doanh nghiệp Mỹ dựa vào thị thực H1B để đưa lao động nước ngoài có trình độ cao vào làm việc cho họ tại Mỹ. Đa số doanh nghiệp loại này hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao. Blake Irving, Tổng giám đốc Công ty GoDaddy, nói rằng, Mỹ hiện còn thiếu 500.000 kỹ sư bậc cao về ngành công nghệ và máy tính.

Mỗi năm, chính phủ Mỹ chỉ cấp 85.000 visa H1B, trong đó 65.000 người được chọn xét theo hình thức quay số may mắn. Có 20.000 visa được dành riêng cho người có bằng cấp cao (thạc sĩ, tiến sĩ, bác sĩ, dược sĩ...) và 6.800 visa dành riêng cho công dân Singapore và Chile dưới dạng H1B1. Số lượng visa có hạn, nhưng số người xin visa ngày càng tăng.

Năm 2015, Mỹ nhận được 233.000 đơn xin cấp visa H1B. Vì số đơn nhiều, nên sau khi đóng cửa nhận đơn, tất cả các đơn được đưa qua chương trình quay số may mắn để lựa chọn ngẫu nhiên xem đơn nào sẽ được xét. Những người có bằng cấp cao sẽ được quay số trước.