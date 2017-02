TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 20/2 cho biết, trung tướng Herbert Raymond McMaster sẽ được đề cử đảm nhiệm vị trí Cố vấn An ninh Quốc gia, AP đưa tin.

Trung tướng Herbert Raymond McMaster vừa được Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử chức Cố vấn An ninh Quốc gia mới.

Phát biểu trước báo giới tại West Palm Beach hôm 20/2, Tổng thống Trump cho biết, ông Keith Kellogg, một tướng quân đội đã nghỉ hưu, hiện đang đảm nhiệm vị trí quyền Cố vấn An ninh Quốc gia. Tuy nhiên, ông này sẽ được đề cử giữ chức Chánh văn phòng Hội đồng An ninh Quốc gia. Thế nên, ông Trump quyết định đề cử trung tướng Herbert Raymond McMaster vào vị trí Cố vấn An ninh Quốc gia.



Ông McMaster sẽ thay thế ông Michael Flynn, người từ chức hôm 13/2 vì những bê bối quanh các cuộc điện đàm với đại sứ Nga.

Tuần trước, Tổng thống Trump đề cử ông Robert S. Harward, phó đô đốc đã nghỉ hưu và là cựu đặc nhiệm SEAL giữ vị trí này. Tuy nhiên ông Harward đã từ chối vì lý do tài chính và gia đình.

Cố vấn An ninh Quốc gia là một trợ lý độc lập của Tổng thống Mỹ, do đó chức vụ này không cần Thượng viện Mỹ thông qua. Vai trò của Cố vấn An ninh Quốc gia tùy thuộc mỗi chính quyền Tổng thống nhưng Cố vấn An ninh Quốc gia có quyền tham dự các cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia cùng các lãnh đạo ngoại giao, Bộ Quốc phòng và các cơ quan an ninh quan trọng.

Ông McMaster, 54 tuổi, là một chiến lược gia quân sự được đánh giá cao. Ông có bằng tiến sỹ Lịch sử Mỹ của Đại học Bắc Carolina ở Chapel Hill. Ông có mặt trong danh sách 100 người ảnh hưởng lớn nhất thế giới năm 2014 do tạp chí Time danh tiếng bình chọn.