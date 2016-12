TPO - Nhấn mạnh quyết định của Mỹ ảnh hưởng tới mối quan hệ Moscow – Washington, Điện Kremlin cho biết sẽ có các biện pháp đáp trả tương xứng đối với lệnh trừng phạt mà Mỹ vừa áp đặt đối với giới ngoại giao Nga.

Ảnh: Tass

Hãng Tass ngày 30/12 dẫn lời Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho biết: Điện Kremlin ý thức rất rõ hành động của Washington đang làm tổn hại nghiêm trọng tới quan hệ Mỹ - Nga, tác động tới chính sách đối ngoại của chính quyền mới nước Mỹ.

“Các biện pháp của Washington trước thời điểm 3 tuần kết thúc nhiệm kỳ của ông Obama không ngoài 2 mục đích: gây tổn hại thêm cho mối quan hệ Nga – Mỹ và giáng một đòn mạnh vào chính sách đối ngoại của chính quyền Tổng thống mới đắc cử của Mỹ”, ông Peskov nhấn mạnh.

Đại diện Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin hiện chưa chủ trương đưa ra lệnh trừng phạt mới đối với Mỹ, nhưng chắc chắn Moscow sẽ có những biện pháp đáp trả tương xứng.

Ông Peskov cũng nói rằng, phía Mỹ không để liên lạc với Nga trước khi giới thiệu các lệnh trừng phạt mới.

Phó Chủ tịch Ủy ban Chính sách đối ngoại trong Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) Vladimir Dzhabarov xác nhận Moscow sẽ đáp trả lệnh trừng phạt của Mỹ.

Theo đó, căn cứ theo hành động của Mỹ, Nga cũng có khả năng sẽ giảm quy mô đại sứ quán Mỹ tại Moscow hoặc các lãnh sự quán Mỹ tại nước này.

Trước đó, Mỹ công bố một loạt biện pháp trừng phạt về ngoại giao và kinh tế để trả đũa các hành động được cho là “sách nhiễu” của cơ quan an ninh Nga nhằm vào các nhà ngoại giao Mỹ tại Moscow, cũng như chiến dịch tấn công mạng mà Washington cáo buộc do Điện Kremlin chỉ đạo nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ tổng cộng có 35 quan chức thuộc Đại sứ quán Nga ở thủ đô Washington DC và Tổng lãnh sự quán Nga tại San Francisco hoạt động không phù hợp với thân phận ngoại giao hoặc lãnh sự đã được yêu cầu rời khỏi nước này cùng với gia đình trong vòng 72 tiếng.

Ngoài ra, Mỹ cũng đóng cửa hai cơ sở giải trí do Chính phủ Nga sở hữu tại thành phố New York và tiểu bang Maryland bắt đầu từ chiều 30/12.