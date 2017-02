TPO - Áp đặt một lệnh cấm nhập cư tạm thời đối với công dân từ các nước Hồi giáo, Tổng thống Donald Trump cho biết, động thái này sẽ giúp bảo vệ nước Mỹ khỏi chủ nghĩa khủng bố. Tuy nhiên, người dân cường quốc này lại có nhiều ý kiến trái chiều.

Người biểu tình phản đối sắc lệnh cấm người nhập cư của Trump.

Ngày 27/1, tân Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh siết chặt chính sách cấp thị thực nhập cảnh và tiếp nhận người tị nạn vào Mỹ.

Trump cho biết, lệnh cấm này là cần thiết để bảo vệ đất nước và biên giới. “Đây không phải vấn đề tôn giáo. Đây là về khủng bố và giữ cho đất nước chúng tôi an toàn”, Trump nhấn mạnh.

Dù mới đưa vào thực hiện hơn 2 tuần, sắc lệnh mới của Trump thực sự đã gây xáo trộn lớn trong nội bộ nước Mỹ.

Thời điểm lệnh cấm vừa có hiệu lực, kênh Reuters/Ipsos States tiến hành thăm dò ý kiến người dân 50 tiểu bang trong hai ngày 30 – 31/1.

Kết quả cho thấy, 49% người Mỹ tán thành việc áp lệnh cấm, số người phản đối chiếm 41%. Bên cạnh đó, khoảng 31% người được hỏi bày tỏ, lệnh cấm khiến họ cảm thấy an toàn hơn; trong khi, 26% cho biết, chính sách mới của Trump “kém an toàn”; 33% ý kiến khẳng định họ không thấy bất kỳ sự thay đổi nào do sắc lệnh mang lại; số còn lại nói: “không biết”.

Khi lệnh cấm áp dụng được khoảng 2 tuần, CBS News cũng mở một cuộc thăm dò ý kiến qua điện thoại. Trong số 1.019 người trưởng thành được hỏi, 45% ủng hộ quyết định của Trump, còn 51% phản đối; 36% cho rằng, nước Mỹ sẽ an toàn hơn khi ngăn chặn người nhập cư, 22% lại ý kiến, chính sách mới không giúp ích được gì trong việc chống lại chủ nghĩa khủng bố.

Cheryl Hoffman (46 tuổi), đến từ Sumerduck, tiểu bang Virginia, chia sẻ, đã rất vui mừng khi Trump áp lệnh cấm. “Tôi hiểu rằng, đất nước chúng ta được thành lập bởi những người nhập cư. Nhưng tôi lo ngại việc những người tị nạn đang đến và được hỗ trợ bởi tiền thuế của tôi”, Hoffman nói.

Không đồng tình với Hoffman, Veronica Buetel (57 tuổi), sống tại Green, tiểu bang Ohio, cho biết: “Vâng, chúng ta đang sống trong thời kỳ đáng sợ. Nhưng có cách tốt hơn để nhổ tận gốc chủ nghĩa khủng bố”.

Hiện tại, nước Mỹ đang đối phó với vô số cuộc biểu tình với hàng nghìn người lên tiếng phản đối sắc lệnh phân biệt đối xử người nhập cư.