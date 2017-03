Những phần tử khủng bố hoạt động theo kiểu “con sói đơn độc” rất ưa chuộng phương thức tấn công “dùng xe hơi lao vào đám đông”, tương tự vụ khủng bố gần tòa nhà Quốc hội Anh hôm 22/3, bởi chúng không tốn kém, dễ tổ chức và khó bị cảnh sát phát hiện.

Chiếc xe của kẻ khủng bố đâm vào hàng rào tòa nhà Quốc hội Anh hôm 22/3.

Ngày 22/3, thủ đô London – “trái tim” của nước Anh đã rung chuyển bởi một vụ tấn công khủng bố kinh hoàng khiến 4 người thiệt mạng và khoảng 40 người khác bị thương. Kẻ khủng bố đã lái một chiếc xe hơi 4 chỗ lao như bay lên cầu Westminter, đâm vào hàng loạt người đi bộ.

Năm ngoái, lực lượng khủng bố cũng đã áp dụng chiêu thức tấn công tương tự tại khu chợ giáng sinh ở Berlin (Đức) khiến 12 người thiệt mạng, và ở lễ kỉ niệm ngày thánh Bastille tại Nice (Pháp) khiến 89 người tử vong.

Hình thức tấn công này hoàn toàn trái ngược với những cuộc tấn công rầm rộ, có tổ chức từng được các tổ chức khủng bố áp dụng trước đó tại Paris (Pháp, năm 2015), Madrid (Tây Ban Nha, năm 2004), và tại New York (Mỹ) năm 2001.

Theo các chuyên gia quân sự, chiến thuật sử dụng xe hơi lao vào đám đông của lực lượng khủng bố được những “con sói đơn độc” ngày càng ưa chuộng, vì không cần chất nổ hay vũ khí và cũng không cần xây dựng mạng lưới đồng bọn. Âm mưu tấn công khủng bố nhờ đó cũng khó bị cảnh sát phát hiện hơn.

Sebastien Pietrasanta – một nhà lập pháp và chuyên gia về khủng bố tại Pháp nhận định: “Chiêu thức tấn công này không yêu cầu quá nhiều công sức chuẩn bị và thường mang tính chất cá nhân. Chúng khá tự phát”.

Năm 2016, lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS từng đăng tải lên trang tạp chí trực tuyến Rumiyah của mình lời kêu gọi những “con sói đơn độc” tiến hành tấn công khủng bố bằng các phương tiện đi lại như xe con, xe tải...

Kẻ khủng bố sử dụng xe tải lao vào đám đông trong vụ khủng bố tại một lễ hội ở Nice (Pháp) năm 2016. Ảnh: BBC

Cựu chuyên gia phân tích cao cấp của CIA – Paul Pillar cho biết: “Trong khi mối quan tâm của các quốc gia tập trung vào những phương pháp tấn công khủng bố tinh vi, công nghệ cao... thì những kẻ khủng bố đã chuyển sang phương pháp tấn công đơn giản nhưng có thể gây thương vong cao.”

Theo ông Pillar, các địa điểm thường được kẻ khủng bố lựa chọn thường là nơi có ý nghĩa chính trị hoặc tôn giáo, ví dụ như chợ Giáng Sinh hay cạnh tòa nhà quốc hội. Đây là những nơi công cộng và thu hút rất nhiều người.

Ông Jean-Charles Brisard, Chủ tịch Trung tâm Phân tích Khủng bố (Centre for the Analysis of Terrorism), một công ty điện toán của châu Âu nhận định: cuộc tấn công xảy ra tại London (Anh) hôm thứ Tư là một cuộc tấn công “thô sơ” bởi kẻ tấn công sử dụng các “vũ khí” mà ai cũng có thể sử dụng là dao và xe hơi.

“Sự cảnh giác cao độ của chính quyền các thành phố lớn đã tạo ra sự thay đổi trong cách tiếp cận mục tiêu của các chiến binh. Mỗi khi chúng ta đưa ra một biện pháp ngăn chặn khủng bố mới, chúng sẽ lập tức thích ứng và tìm ra lỗ hổng để thử nghiệm các biện pháp mới”, bà Anne Giudicelli, người đứng đầu cơ quan tư vấn an ninh Terr (o) risc ở Paris (Pháp) cho hay.

Cuộc tấn công ở London đã cho thấy sự khó khăn trong việc bảo vệ các mục tiêu “mềm” và ranh giới mong manh giữa hai khái niệm an ninh và tự do trong xã hội phương Tây mở, theo tờ Reuters.

Hiện trường vụ khủng bố chợ Giáng Sinh tại Berlin (Đức) cuối năm 2016. Ảnh: AFP

Vụ tấn công chợ Giáng Sinh xảy ra tháng 12/2016 đã tạo nên những thay đổi đáng kể trong chính sách của Đức về việc tăng giám sát bằng video, đồng thời đẩy mạnh việc xác định và tìm kiếm những người tị nạn được cho là có động cơ đáng ngờ.

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Ả Rập Saudi Mansour al-Turki, thành viên phái đoàn tại Paris khi nói chuyện với các quan chức Pháp về chủ nghĩa khủng bố đã cảnh báo: sự thất bại của các nhóm như IS hay al-Qaeda ở khu vực Trung Đông có thể tạo nên một mối đe dọa lớn cho các nước phương Tây.

“Khi IS bị đánh bại ở Syria và Iraq, chúng ta sẽ phải đối mặt với những khó khăn không thể lường trước vì không biết các chiến binh IS sẽ chuyển tới địa bàn nào. Tôi nghĩ chúng ta nên tiếp cận phương pháp chống khủng bố mới thông qua mạng xã hội và kiểm soát những “con sói đơn độc”.” – ông al-Turki nói.