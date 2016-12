TP - Theo tổng kết của tờ The New York Times, hơn 200 nhân viên Bộ An ninh nội địa Mỹ đã nhận hối lộ để đưa người và ma túy vượt biên giới vào Mỹ trong vòng 10 năm qua.

Đơn vị Tuần tra biên giới của Mỹ đang theo dõi những người nhập cư bị bắt giữ tại khu vực biên giới với Mexico hồi tháng 8. Ảnh: Getty Images Theo hồ sơ, các nhân viên hải quan và tuần tra biên giới của Mỹ, những người chịu trách nhiệm bảo vệ hơn 11.000 km đường biên và trực tiếp xử lý các vụ buôn lậu và ma túy, lại là những người nhận hối lộ nhiều nhất, khoảng 11 triệu USD. Nhiều nhân viên Bộ An ninh nội địa đã bị bắt, truy tố, xét xử về tội nhận hối lộ. So với hơn 250.000 nhân viên đang làm việc tại Bộ An ninh nội địa, hơn 200 người nhận hối lộ là con số không lớn. Nhưng việc tiếp tay của những nhân viên tha hóa biến chất này làm cho hàng tấn ma túy, hàng ngàn người nhập cư không giấy tờ lọt qua biên giới vào Mỹ là điều đáng báo động. Thậm chí, một số nhân viên còn nhận hối lộ từ chính các trùm ma túy để cung cấp thông tin mật cho chúng. Tháng trước, Daniel Espejo Amos, cựu nhân viên nhập cư tại Sở Di trú và Nhập cư Mỹ tại Los Angeles, bị buộc tội nhận hối lộ 53.000 USD từ các luật sư nhập cư để giúp hơn 60 người nhập cư không đủ điều kiện để trở thành công dân Mỹ. Ông đã chứng nhận những người nhập cư này đáp ứng yêu cầu nhập cư, dù có người trình độ tiếng Anh rất kém. Một hồ sơ khác cho thấy, các nhân viên vận tải, nhân viên sử dụng máy quét để kiểm tra an ninh ở khu vực sân bay cũng bị mua chuộc để buôn lậu vũ khí, thậm chí là mang bom lên máy bay với số tiền hối lộ lên tới hàng trăm ngàn đô la. Ông John Roth, Tổng thanh tra của Bộ An ninh nội địa cho biết, gốc rễ của việc các nhân viên tham nhũng là họ có được đặc quyền. Mỗi năm, cơ quan này nhận được 300-400 cáo buộc tham nhũng. Tổ công tác chống tham nhũng biên giới do FBI trực tiếp chỉ đạo và phối hợp với một số đơn vị của Bộ An ninh nội địa, Cục Chống ma túy cũng đã theo đuổi hàng chục vụ tham nhũng, hối lộ và đã tiến hành xử lý . Báo cáo mới đây của Bộ An ninh nội địa cho thấy, cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới, trong đó có đơn vị Tuần tra biên giới, đang thiếu các chương trình chủ động để loại trừ tham nhũng. Thay vì trực tiếp điều tra, họ chỉ điều tra dựa trên những báo cáo từ các cơ quan khác của chính phủ hoặc từ công chúng. Đây chính là nguyên nhân khiến nạn tham nhũng hoành hành trong nhiều thập kỷ. Để làm được điều này, họ cần số nhân viên điều tra nội vụ gấp đôi hiện nay, tức là 550 thay vì 200 như hiện nay. Thực tế, đơn vị này chỉ đề xuất ngân sách tăng thêm 30 điều tra viên trong năm 2017.

Theo The New York Times