Cuộc tấn công quân sự của chính quyền ông Trump lên căn cứ không quân của chính phủ Syria đã gây ra một cuộc khủng hoảng chính sách đối ngoại khó xử nhất thế giới. Dưới đây là những nguy cơ tức thì có thể xảy ra.

Mỹ đã phóng 59 quả tên lửa Tomahawk vào sân bay Shaayrat của Syria.

59 Tomahawk sẽ không làm thay đổi nhiều



Các cuộc không kích của Mỹ có thể nhận được sự hỗ trợ của các đồng minh phương Tây, Thổ Nhĩ Kỳ và Israel. Sự thống nhất và nhiệt tình chưa từng thấy từ những người đồng minh là điều hiếm hoi trong cuộc chiến kéo dài sáu năm qua tại Syria. Ngay sau khi Mỹ oanh kích Syria bằng 59 tên lửa hành trình Tomahawk, Anh, Pháp,Australia, Thổ Nhĩ Kỳ, Israel và phiến quân ở Syria đã hoan nghênh.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho hay, cả lời nói và hành động của ông Trump đã phát đi thông điệp mạnh mẽ và rõ ràng rằng việc sử dụng và phát tán các loại vũ khí hóa học sẽ không được tha thứ.

Nữ phát ngôn của Văn phòng Thủ tướng Anh cho hay: "Chính phủ Anh hoàn toàn ủng hộ hành động của Mỹ. Đây là phản ứng thích hợp trước vũ tấn công bằng vũ khí hóa học man rợ do chính quyền Syria thực hiện và nhằm ngăn chặn các vụ việc khác”.

Thủ tướng Australia, Malcolm Turnbull, cũng cho biết, chính phủ nước này ủng hộ mạnh mẽ phản ứng nhanh chóng và kịp thời của Mỹ.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia quân sự, đòn phủ đầu này của chính quyền non trẻ của ông Trump sẽ không làm thay đổi nhiều tình hình hiện nay ở Syria.



Assad sẽ âm thầm phản ứng



Tổng thống Syria Bashar al-Assad chắc chắn là không thể ngồi im. Tuy nhiên, cách đáp trả của ông không trắng trợn như các cuộc tấn công trực tiếp của quân đội Mỹ trong khu vực. Nó sẽ là những hành động âm thầm nhằm vào các mục tiêu mềm ở Mỹ gần đó như họ đã từng làm với láng giềng Lebanon. Ông Donald Trump có thể sẽ phải đối phó với sự sụp đổ theo cách không mong muốn hoặc không thể kiểm soát được.



So với 5 năm ông Assad đã từng bị bao vây, thì quyết định này của ông Trump được cho là phép thử của người thiếu kinh nghiệm và dẫn tới những hậu quả xấu không lường trước được.



Nga không thể bị mất mặt



Ngay sau vụ phóng tên lửa, Nga lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ và cho rằng các vụ không kích có thể khiến nỗ lực chống chủ nghĩa khủng bố tại Syria thất bại.



Có thể nói rằng, sự can thiệp của Nga ở Syria làm cho Moscow nổi bật trên vũ đài thế giới. Bây giờ họ phải đưa ra phản ứng thích hợp để có được căn cứ không quân - nơi họ đóng quân trước đây đã bị san phẳng trước các cuộc không kích mới đây của Mỹ.



Nó có thể không phải là hành động quân sự, và có thể không ở Syria, nhưng tổng thống Nga Putin là một bậc thầy của việc xoay chuyển tình thế. Hãy nghĩ về Libya, hoặc Ukraine.



Lời nguyền của Syria tiếp tục



Nguy cơ này là nguy hiểm nhất. Chiến tranh thường chấm dứt vì hai bên chiến đấu mệt mỏi hoặc sự cạn kiệt binh lính và tiền bạc. Ở Syria, luôn xuất hiện một nhóm bên ngoài mới sẵn sàng nhảy vào để nâng đỡ một trong hai bên.

Chế độ của ông Assad đã có sự xuất hiện của Hezbollah, Iran, sau đó là quân đội Iraq, sau đó là Nga. Phiến quân thì có Thổ Nhĩ Kỳ, sau đó là phương Tây, sau đó là một số quốc gia vùng Vịnh, sau đó là al-Qaeda, IS và sau đó lại là Thổ Nhĩ Kỳ.



Hiện nay nếu cuộc không kích này không phải là biện pháp quân sự duy nhất mà Mỹ áp dụng với chế độ của Syria, có nguy cơ là một người chơi khác nhảy vào.

Damascus hiện đang chiến thắng trong cuộc chiến chống quân nổi dậy. Với việc xuất hiện của vũ khí hóa học, có vẻ như cuộc chiến đang lao vào một kết thúc khủng khiếp và đẫm máu - khủng khiếp, nhưng ít nhất là kết thúc.



Các hành động tiếp diễn của Mỹ có thể làm suy yếu chế độ của ông Assad, và tạo sức manh cho quân nổi dậy tái thiết lãnh thổ, bạo lực sẽ kéo dài thêm. Điều đó có nghĩa là IS sẽ gây hỗn loạn hơn, nhiều người tị nạn, và nhiều trẻ em vô tội bị thiệt mạng hơn.