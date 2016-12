Tại rạp hát Egyptian Theatre thuộc bang Utah, người xem thường có cảm giác ai đó ngồi cạnh mình, dù đó là ghế trống.

Egyptian Theatre, Park City, Utah

Năm 1898, một trận hỏa hoạn đã gần như thiêu rụi thị trấn Park City, trong đó có nhà hát Opera được trang trí công phu. Người dân bèn xây dựng lên một nhà hát mới thay thế và có tham khảo ý kiến của một nhà Ai Cập học. Ngôi nhà được lấy cảm hứng từ việc phát hiện ngôi mộ của vua Tut. Năm 1926, nơi đây có tên là nhà hát Ai Cập.

Nhiều người đến rạp cho biết, họ luôn cảm thấy có người ngồi cạnh mình, dù đó là ghế trống. Có nhiều bước chân kỳ lạ đi lại vào ban đêm, cửa bỗng dưng bật mở và cả tiếng hét ghê rợn. Có du khách cho biết, mình đã bị ai đó xô ngã nhưng khi quay lại, xung quanh anh ta không hề có người.

The Silent Movie Theatre, Los Angeles, California





Rạp hát mang ý nghĩa là yên lặng, nhưng nơi đây lại luôn khiến mọi người phải la hét trong sợ hãi. Chủ nhà hát đầu tiên là John Hampton đã chết vì ung thư. Khi người chủ thứ hai Lawrence Austin tiếp quản, ông ta lại trở thành mục tiêu giết hại bởi một đồng nghiệp. Năm 1997, Austin bị bắn chết tại sảnh nhà hát. Người ta tin rằng, nơi đây đã bị hai hồn ma ám ảnh. Nếu Hampton làm chủ các tầng phía trên rạp thì Austin lại "thống trị" sảnh đường.

Grauman’s Chinese Theatre, Los Angeles, California

Đây là nơi tổ chức lễ trao giải Oscar từ năm 1944 đến năm 1946, tuy nhiên nơi này lại nổi tiếng về một cái tên khác: Victor Killian. Victor Killian là một diễn viên chột mắt làm việc trong những năm 30 và 40 của thế kỷ trước. Trong những năm 1950, ông bị bọn cướp đánh đến chết. Ngày nay, nơi đây lưu truyền một lời đồn rằng hồn ma Killian vẫn đi lang thang trong sân trước của nhà hát. Nhiều du khách đến đây cho biết, họ từng bất ngờ bị tát nhưng khi nhìn xung quanh thì không phát hiện ra được ai đã "động thủ" với mình.

Lincoln Square Theatre, Decatur, Illinois

Nằm ở phía bắc trên phố chính của trung tâm thành phố Decatur, nhà hát Lincoln Square mở cửa từ năm 1916 và mê hoặc khán giả bởi các chương trình tạp kỹ. Nơi đây được nhiều người đồn đại về một tầng hầm và ban công ma quái. Nhiều người tin rằng có các hồn ma luôn ẩn nấp trong góc tối của nhà hát. Một trong những bóng ma nổi tiếng là Red.

Red là một người đàn ông khi đang đi bộ trên sàn diễn cao 22 m thì trượt chân ngã. Bóng ma của ông ta vẫn ám ảnh nơi này, đặc biệt là những du khách từng đi vệ sinh trong toilet dưới tầng hầm. Họ kể rằng từng chạm mặt hồn ma đáng sợ này. Tuy nhiên, đây chỉ là những lời đồn thổi và không có mấy người quan tâm đến.

The Avon, Decatur, Illinois

Nơi đây bắt đầu mở cửa đón khách từ năm 1916. Qua năm tháng, The Avon đón và tiễn rất nhiều người, nhưng cũng có những người không bao giờ chịu rời đi dù họ đã chết. Các nhân viên của nhà hát cho biết, họ vẫn nghe thấy tiếng gõ cửa vào ban đêm. Đôi khi, họ cảm thấy sau gáy mình rất lạnh, rồi lại có một luồng hơi thở ấm áp phả vào. Nhiều người tin rằng, đó là các linh hồn của những người từng sống ở đây thời đại trước.

The Tampa, Florida

The Tampa mở cửa từ năm 1926, là nơi tổ chức các buổi biểu diễn và chiếu phim. Ngày nay, nơi đây thường diễn hai vở kịch nổi tiếng là Phantom of the Opera và Napoleon Winamite.

Vào năm 1965, nhà hát đã thuê một người đàn ông có tên là Foster "Fink" Finkley. Ông đã làm việc ở đây nhiều năm, và đến một ngày họ phát hiện ra ông đã chết mà không rõ nguyên nhân. Điều này đã ám ảnh không ít người. Nhiều du khách đến đây tham quan cho biết, họ mong muốn được chạm mặt hồn mà của Finkley.

The Edmonds Theater, Edmonds, Washington

Cũng giống như các rạp hát phía trên, Edmonds Theater bị đồn tồn tại những hiện tượng kỳ bí. Nhiều du khách đã truyền tai nhau một chuyện kể rằng, khi đèn trong rạp hát mờ đi, bạn chỉ cần nhắm một mắt sẽ thấy trước mặt mình xuất hiện một bóng người. Xung quanh người đó là một vầng hào quang tỏa sáng.