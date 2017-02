TPO - Một vụ nổ mỏ than vừa xảy ra ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc khiến ít nhất 8 người thiệt mạng, Tân Hoa Xã đưa tin hôm 14/2.

Hình minh họa

Vụ nổ xảy ra vào lúc 1h37 ngày 14/2 tại mỏ than Zubao thuộc sở hữu của Công ty TNHH Than Tengfei ở thị trấn Doulishan, thành phố Liên Nguyên, tỉnh Hồ Nam.

Theo truyền thông địa phương, tổng cộng có 29 người đang làm việc dưới lòng đất khi vụ nổ xảy ra. Theo thông tin ban đầu, có ít nhất 8 người thiệt mạng và 3 người khác vẫn đang mất tích.

Thời gian gần đây, số vụ tai nạn mỏ than ở Trung Quốc gia tăng mạnh.

Trung Quốc là nước khai thác và tiêu thụ than lớn nhất thế giới. Đầu năm nay, nước này công bố kế hoạch đóng cửa hơn 1.000 mỏ than kém chất lượng, trong khi hàng trăm nhà máy than mới đang được xây dựng.