TPO - Tối qua, 20/4, một kẻ tấn công đã nổ súng vào xe cảnh sát trên đại lộ nổi tiếng Champ- Elysee ở thủ đô Paris, Pháp khiến một cảnh sát bị chết, hai người khác bị thương nặng.

Hiện trường vụ tấn công tối 20/4 ở trung tâm Paris. Ảnh: AP

Vụ việc diễn ra giữa lúc có chương trình truyền hình trực tiếp vận động tranh cử của 11 ứng cử viên tổng thống Pháp và còn ba ngày nữa diễn ra vòng bầu cử sơ bộ.

Sáng nay, 21/4, tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng, thông qua cơ quan thông tấn của mình là Amaq, đã nhanh chóng tuyên bố trách nhiệm về cuộc tấn công.

Tổ chức khủng bố này cho biết, cuộc tấn công được thực hiện bởi một công dân Bỉ được xác định tên là Abu Yusuf al-Baljiki.



Cuộc tấn công tối qua khiến người đi bộ hoảng sợ chạy trốn vào đường phố và buộc cảnh sát niêm phong đại lộ Champs-Elysee nổi tiếng, ba ga điện ngầm ở trung tâm Paris đã phải đóng cửa, du khách được yêu cầu trở về khách sạn của mình.

Một ứng cử viên Tổng thống Pháp kêu gọi hoãn lại bầu cử. Tổng thống Pháp François Hollande tiến hành cuộc họp khẩn cấp vào tối qua để thảo luận về cuộc tấn công này.



Một quan chức an ninh châu Âu nói với The Washington Post, rằng kẻ bị bắn chết vốn là với tình báo Pháp, trước đây đã được chính quyền để mắt tới vì có những liên kết với các thành phần Hồi giáo cực đoan. Tay súng đã sử dụng khẩu AK-47 trong vụ tấn công này.



Reuters đưa tin, cảnh sát đã ban hành lệnh bắt giữ một nghi can thứ hai mà họ cho biết đã đến Pháp bằng tàu hỏa từ Bỉ.



Trong vòng hai năm qua, Pháp đã bị ảnh hưởng bởi một làn sóng bạo lực với các cuộc tấn công khủng bố làm ít nhất 230 người chết và làm bị thương hàng trăm người khác.