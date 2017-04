Trong cuộc họp báo diễn ra hôm nay, luật sư của hành khách gốc Việt bị kéo lê trên máy bay United Airlines cho biết ông bị chấn thương nặng, mũi và hai răng cửa bị gãy.

Bác sĩ David Dao bị thương sau khi bị lôi thô bạo khỏi máy bay của United Airlines hôm 9/4.

Tại buổi họp báo diễn ra hôm nay (13/4) tại thành phố Chicago (Mỹ), luật sư của ông David Dao-hành khách gốc Việt bị kéo lê trên máy bay United Airlines, cho biết, ông này bị chấn thương nặng, mũi và hai răng cửa bị gãy.

Luật sư Tom Demetrio -một chuyên gia pháp lý về các vụ thương tích cá nhân, cho biết thân chủ của ông xuất viện vào tối muộn ngày 12/4.



Trước đó, bác sĩ gốc Việt David Dao đã khởi động cuộc chiến pháp lý với United Airlines (UA) bằng việc đệ đơn khẩn cấp lên tòa án bang Illinois yêu cầu các bằng chứng liên quan đến vụ việc ông bị kéo khỏi máy bay “phải được bảo vệ và giữ nguyên”. Trong đó bao gồm tất cả các video từ camera an ninh, bản ghi tiếng nói buồng lái, danh sách hành khách và phi hành đoàn, bản báo cáo sự cố của các nhân viên UA và nhiều bằng chứng khác.



Yêu cầu này được đưa ra với lí do “ông Dao không có quyền tiếp cận các bằng chứng này và tin rằng nó sẽ bị chỉnh sửa” – đơn viết.



Vụ việc bác sĩ David Dao bị kéo khỏi máy bay xảy ra trên một chuyến bay ở sân bay quốc tế O'Hare tại bang Chicago (Mỹ) tối 9/4. Vào thời điểm đó, ông Dao cùng 3 hành khách khác được yêu cầu rời khỏi máy bay để nhường chỗ cho 4 nhân viên của hãng.



Trong khi 3 hành khách kia đồng ý thì ông Dao nhất định không rời máy bay vì có một cuộc hẹn với bệnh nhân vào hôm sau.



Thuyết phục ông Dao không được, hãng UA gọi nhân viên an ninh sân bay đến kéo ông Dao ra khỏi máy bay.