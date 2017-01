TPO - Theo Telegraph hôm 19/1, Tổng thống mới đắc cử Donald Trump buộc phải rời xa chiếc điện thoại chạy hệ điều hành Android mà ông thường dùng để đăng tải các phát ngôn gây sốc trên Twitter vì lý do an ninh.

Ông Trump sẽ buộc phải từ bỏ chiếc điện thoại chạy hệ điều hành Android của mình trước khi nhậm chức Tổng thống Mỹ

Thay vào đó, ông sẽ nhận được một thiết bị liên lạc mới đã được mã hóa an toàn, thiết kế riêng cho Tổng thống và đã được Mật vụ kiểm tra kỹ lưỡng.

Ngoài ra, số điện thoại ông đang dùng cũng buộc phải bỏ. Tân Tổng thống được cung cấp số điện thoại mới mà rất ít người biết đến.

New York Times cũng cho hay: “Tuần này, ông Trump buộc phải từ bỏ 2 vật quan trọng đối với ông, đó là chiếc máy bay Boeing 757 có nội thất mạ vàng mang tên Trump để đi chuyên cơ Air Force One. Và mới đây, theo nhiều nguồn thạo tin, ông vừa phải bỏ chiếc điện thoại Android để dùng thiết bị liên lạc khác an toàn hơn do Mật vụ cung cấp”.

Trước đó, Tổng thống tiền nhiệm Barack Obama cũng từng phải từ bỏ chiếc điện thoại BlackBerry để chuyển sang chiếc Sectera Edge ngay sau khi nhậm chức. Tuy nhiên, sau một thời gian, ông quay lại dùng chiếc BlackBerry yêu thích nhưng đã được cài phần mềm bảo mật đặc biệt có tên SecureVoice do NSA hợp tác phát triển. Ngoài ra, chiếc điện thoại mới được gỡ bỏ mọi tính năng bên trong mà một tin tặc có thể khai thác.