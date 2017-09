Sự kiện 11 tháng 9: 102 phút thay đổi lịch sử nước Mỹ

Ngày 11/9/2001, 9 tên không tặc cướp 4 máy bay chở khách hiệu Boeing đang trên đường từ Boston, Newark và Washington D.C tới San Francisco, Los Angeles và tấn công vào các địa điểm quan trọng của Mỹ, khiến khoảng 3.000 người tới từ hơn 90 quốc gia khác nhau thiệt mạng. Sự việc diễn ra trong 102 phút kinh hoàng chấn động toàn thế giới.

Lúc 8 giờ 46 phút sáng, chiếc máy bay mang số hiệu 11 của hãng hàng không American Airlines đâm vào tầng 93 đến 99 của tháp Bắc Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC).



Chỉ 17 phút sau đó, chiếc máy bay thứ 2 mang số hiệu 175 của Hãng hàng không United Airlines đâm vào tầng 75 đến 85 của tòa tháp phía Nam. Ba tòa nhà trong khu Trung tâm Thương mại thế giới đổ sập vào ngày bị tấn công.

Một nhóm không tặc khác điều khiển chiếc máy bay với số hiệu chuyến bay 77 của American Airlines đâm xuống Lầu Năm Góc lúc 9 giờ 37 phút khiến 125 người thiệt mạng, gồm 70 dân thường và 55 nhân viên quân sự.

Chiếc thứ tư của United Airlines, số chuyến 93, đâm xuống gần Shankville, Pennsylvania lúc 10 giờ 3 phút, sau khi các hành khách trên boong vật lộn với những kẻ không tặc. Nếu không, theo kế hoạch chiếc máy bay thứ 4 này sẽ nhằm vào tòa nhà Quốc hội Mỹ hoặc Nhà Trắng.

Đến nay, hàng trăm tử thi vẫn chưa thể xác định được thân nhân. Theo báo chí Mỹ, có khoảng 10.000 mẩu xương và các phần mô chưa thể xác nhận là phù hợp với danh sách nạn nhân.

Lịch sử nước Mỹ sang trang mới

Ngay sau vụ khủng bố, Luật An ninh nội địa đã được Quốc hội Mỹ thông qua và cùng với nó, Bộ An ninh nội địa ra đời, một trong những thay đổi lớn nhất trong cơ cấu chính phủ Mỹ kể từ Thế chiến II.

Quốc hội Mỹ cũng thông qua Luật Yêu nước, trao nhiều quyền hơn cho bộ máy thực thi luật pháp Mỹ và cho phép các cơ quan này can thiệp sâu vào nhiều khía cạnh đời tư của người dân.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ George Bush còn ban hành sắc lệnh cho phép Cơ quan An ninh quốc gia (NSA) được nghe lén điện thoại và bí mật kiểm tra thư tín của những người bị nghi có liên quan đến khủng bố. Hiếm có khi nào quyền tự do của người dân Mỹ bị xâm phạm nhiều đến thế. Khủng bố được coi là mối đe dọa hàng đầu đối với an ninh quốc gia Mỹ.

Mỹ đã phát động 2 cuộc chiến tranh ở Afghanistan và Iraq nhằm xóa bỏ căn cứ địa của khủng bố. Hàng loạt chiến dịch chống khủng bố ở Nam Á, Đông Nam Á, Trung Đông và Bắc Phi cũng đã được phát động, nhằm tiêu diệt các ổ nhóm khủng bố.

Tùng Dương

Tổng hợp